ZapGPT: saiba 'conversar' com a inteligência artificial pelo WhatsApp

É possível fazer chamadas de voz no WhatsApp usando o Alexa?

O zapGPT é uma integração da inteligência artificial do ChatGPT ao WhatsApp. Com ele, os usuários podem interagir com o chatbot da OpenAI direto no mensageiro da Meta, dispensando a necessidade de abrir o site do ChatGPT pelo navegador do celular. Assim como na plataforma oficial, é possível obter retornos para os mais diversos comandos. Para começar uma conversa, basta fazer uma pergunta. As respostas podem demorar de 5 a 15 segundos.