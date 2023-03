Aplicativo de sósia: saiba usar para encontrar pessoas parecidas com você

Encontrar pessoas parecidas com você ao redor do mundo é possível pelo aplicativo Twins Finder, disponível gratuitamente para Android. Com ele, usuários podem descobrir “gêmeos” por todo o globo em uma pesquisa rápida. É preciso fornecer uma foto do seu rosto para encontrar pessoas de características físicas semelhantes às suas. O aplicativo tem anúncios e exibe fotos a partir do banco de imagens do Google, mas existe uma versão premium sem anúncios, que custa R$ 7,99 por mês. Confira, a seguir, um passo a passo de como utilizar o aplicativo Twins Frinder para encontrar os seus sósias “perdidos”.