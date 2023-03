App previne que bronzeado vire queimadura solar: saiba usar o Índice UV

A utilização da ferramenta é simples, com poucos passos intuitivos é possível visualizar a incidência solar e o tempo permitido de exposição ao sol. De acordo com o tipo de pele escolhida pelo usuário, o aplicativo altera o tempo de exposição conforme a incidência de luz solar no momento. Ao atualizar o programa ao longo do dia, surgirá um novo “tempo máximo” de exposição. Confira no passo a passo a seguir como utilizar o Índice UV.