Battlefield 2042 fica de graça no PC via Steam; veja como baixar e jogar

Battlefield 2042 está de graça na loja digital Steam até o próximo dia 16 de março para quem quiser jogar o game no PC. O mais recente capítulo na série de guerra da DICE e Electronic Arts traz batalhas para até 128 pessoas envolvendo soldados e veículos por terra, mar e ar. Recentemente, no final de fevereiro, o título recebeu também sua 4ª temporada "Última Hora" (Eleventh Hour) com novo mapa, especialista, itens, armas, veículo e mais.

Vale lembrar que, além do PC, o título está disponível para PlayStation 5 (PS5), entrando, inclusive, na PS Plus a partir de março, Xbox Series X e Xbox Series S, com suporte a crossplay, assim como PlayStation 4 (PS4) e Xbox One. Confira a seguir mais sobre o game e como baixar sua versão gratuita no Steam.

Battlefield 2042 tem período gratuito no Steam com crossplay contra PS5 e Xbox Series X/S — Foto: Reprodução/Steam

A 4ª temporada de Battlefield 2042 traz o novo mapa Flashpoint, um local de confronto no Sul da África que valoriza combates mais próximos. A nova especialista Camila Blasco é uma expert em emboscadas e tem treinamento na área de reconhecimento. Ela conta com um Dispositivo de Infiltração X6 que impede que travem miras com dispositivos hostis nela e uma habilidade que a torna invisível a dispositivos de detecção de movimento.

A agente também traz um Sinalizador de Inserção para que aliados possam surgir (spawn) no local marcado por ela. Outras novidades incluem a espingarda Super 500, o fuzil de assalto RM68 e o novo veículo anti-infantaria CAV-Brawler.

Battlefield 2042 também está disponível para os consoles Xbox Series X/S e Xbox One através do Xbox Game Pass Ultimate com EA Play de bônus. Ele também faz parte da lista de jogos grátis do PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) para assinantes da PS Plus no mês de março, disponíveis até o dia 3 de abril. A versão para PC no Steam apenas possui crossplay com as versões do PS5 e Xbox Series X/S.

Como baixar e jogar Battlefield 2042 no Steam

Passo 1. Acesse a página de Battlefield 2042 no TechTudo através deste link, selecione a versão "Windows" e clique em "Baixar";

Selecione a versão "Windows" na página de Battlefield 2042 no TechTudo e clique em "Baixar" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. Na página do jogo role abaixo das imagens e clique em "Adicionar à biblioteca". É possível também clicar em "Jogar" para enviar o game diretamente para seu cliente Steam no PC;

Na página de Battlefield 2042 no Steam clique em "Adicionar à biblioteca" ou "Jogar" abaixo das imagens — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 3. Em sua lista de jogos no Steam basta procurar por Battlefield 2042, clicar com o botão direito, selecionar "Instalar" e jogar quando a instalação for concluída.

Selecione Battlefield 2042 em sua lista de jogos, clique com o botão direito e selecione "Instalar" para poder jogar — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro