BBB 23: como assistir à entrada da nova participante Dania Mendez

O intercâmbio entre o BBB 23 e o reality mexicano "La Casa de Los Famosos 3" acontece nesta quarta-feira (15), durante a programação da TV Globo . A escolhida para passar alguns dias na casa mais vigiada do Brasil é a modelo e influenciadora mexicana Dania Mendez, de 31 anos. Enquanto isso, Key Alves, penúltima eliminada do game, participará do programa do México. Na dinâmica da semana do BBB 23, Dania chega para fazer parte do grupo VIP e terá uma missão relacionada ao Poder Curinga e à formação do próximo paredão. Além disso, ela poderá interagir com o público brasileiro por meio do Raio-X e de posts no feed da #RedeBBB.

O público pode acompanhar o início da dinâmica online no Globoplay, cuja transmissão pode ser acessada gratuitamente pelo computador ou pelo aplicativo disponível para celulares Android ou iPhone (iOS). Para isso, basta utilizar os dados da sua Conta Globo ou criar um cadastro com login e senha. Se preferir, o usuário pode também fazer login com dados de suas contas Facebook, Google ou Apple. Veja abaixo como vai funcionar a dinâmica do intercâmbio e como assistir à entrada de Dania Mendez no BBB 23 ao vivo.

Como é a dinâmica do intercâmbio do BBB 23

Na tarde desta quarta-feira (15), a modelo e influencer Dania Mendez entra na casa do BBB 23 para passar alguns dias. A sister temporária será integrante do grupo VIP e, enquanto estiver no jogo, terá a chance de se comunicar com o telespectador brasileiro por meio do Raio-X e postando os melhores registros no feed da #RedeBBB. A função principal da visitante, contudo, diz respeito a uma decisão importante relacionada ao Poder Curinga, que ainda será divulgada com mais detalhes.

Como assistir à entrada de Dania Mendez no BBB 23 ao vivo pelo PC

Passo 1. Para assistir à chegada da mexicana na casa do BBB 23 ao vivo na Globo, abra a página do Globoplay (globoplay.globo.com), no horário marcado, e clique na aba "Agora na TV";

Passo 2. Nesta etapa, vá em "Assista agora" para visualizar a janela que permite fazer login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

Passo 3. Faça login digitando e-mail e senha cadastrados no serviço. Se quiser, é possível aproveitar as informações de uma conta Facebook, Google ou Apple. Então, clique em "Entrar". Caso você não tenha uma Conta Globo, escolha a opção "Cadastre-se";

Passo 4. Preencha todos os dados necessários para o cadastro, aceite os termos de uso e privacidade e finalize o processo clicando no botão "Cadastrar" para a transmissão do BBB 23 na Globo ao vivo iniciar.

Como assistir à entrada de Dania Mendez no BBB 23 ao vivo pelo celular

Passo 1. Para acompanhar a entrada de Dania Mendez para o intercâmbio no BBB 23 ao vivo, inicie o aplicativo do Globoplay e pressione a guia “Agora". Depois, use o botão "Assista agora" para poder fazer login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

Passo 2. Insira seu e-mail e senha cadastrados na Conta Globo ou vincule os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Depois, toque no botão "Entrar". Se você não tem uma Conta Globo, vá na opção "Cadastre-se", digite os dados solicitados e concorde com os termos de uso. Por fim, pressione o botão "Cadastrar" para concluir o procedimento.

