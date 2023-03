BBB 23: que horas o Big Fone vai tocar? Veja dinâmica e como assistir

O Big Fone do BBB 23 vai tocar mais duas vezes na primeira semana de março. Depois da "Semana Turbo" , que contou com dinâmicas que agitaram a vida dos brothers, o telefone do reality show mais famoso do Brasil volta a ser acionado nesta quarta-feira (1), às 18h30, e quem o atender poderá indicar duas pessoas para o paredão. O segundo toque acontece no sábado (4) e permitirá salvar um dos dois emparedados pelo Big Fone da quarta-feira. Os fãs do Big Brother Brasil podem assistir aos dois toques gratuitamente no Globoplay pelo PC ou pelos aplicativos para Android e iPhone ( iOS ).

Para acompanhar o Big Fone, é preciso ter uma Conta Globo. Quem não é cadastrado pode criar um login rapidamente informando e-mail e senha ou aproveitando os dados de contas do Facebook, do Google ou da Apple. No tutorial a seguir, veja como assistir aos dois toques do Big Fone do BBB 23 desta semana ao vivo e de graça.

1 de 7 Big Fone tocará duas vezes na "Semana Turbo" do BBB 23; veja como assistir ao vivo pelo Globoplay — Foto: Divulgação/Globo Big Fone tocará duas vezes na "Semana Turbo" do BBB 23; veja como assistir ao vivo pelo Globoplay — Foto: Divulgação/Globo

📝 Porcentagem BBB 22 paredão: como faço para descobrir? Comente no Fórum do TechTudo

Como é a dinâmica da semana do BBB 23

Assim como na "Semana Turbo", o Big Fone vai tocar mais duas vezes neste início de março. As consequências dos toques, contudo, serão diferentes. O participante que atender ao primeiro telefonema, que acontece nesta quarta-feira (1), poderá indicar dois brothers ao paredão. Os dois indicados ainda não poderão participar da prova do líder de quinta-feira (2). Já no sábado (4), quem atender o telefone do reality terá que salvar um dos emparedados pelo Big Fone de quarta-feira. Caso um dos indicados atenda, ele poderá salvar a si mesmo.

Como assistir aos toques do Big Fone ao vivo pelo PC

Passo 1. Para assistir aos toques do telefone da casa do BBB 23 ao vivo na Globo, abra a página do Globoplay (globoplay.globo.com) no momento em que o Big Fone for acionado e acesse a seção "Agora na TV";

2 de 7 Para acompanhar ao vivo o toque do telefone na Globo, espectador deve entrar na seção "Agora na TV" do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Para acompanhar ao vivo o toque do telefone na Globo, espectador deve entrar na seção "Agora na TV" do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Na página seguinte, dê um clique no botão "Assista agora" para visualizar a janela que possibilita fazer login ou realizar um cadastro grátis na Conta Globo;

3 de 7 Fazer login ou cadastro na Conta Globo permite ao público assistir ao toque do Big Fone pelo sinal aberto da Globo ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Fazer login ou cadastro na Conta Globo permite ao público assistir ao toque do Big Fone pelo sinal aberto da Globo ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Faça login inserindo e-mail e senha cadastrados no serviço. Se preferir, é possível utilizar as informações de uma conta Facebook, Google ou Apple. Depois, vá em "Entrar". Caso você não tenha uma Conta Globo, selecione a opção "Cadastre-se";

4 de 7 É possível fazer login na Globo com dados de contas do Facebook, do Google ou da Apple — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade É possível fazer login na Globo com dados de contas do Facebook, do Google ou da Apple — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Preencha todos os dados solicitados, aceite os termos de uso e privacidade e conclua o processo clicando no botão "Cadastrar" para a transmissão da Globo ao vivo iniciar.

5 de 7 Após concluir o cadastro gratuito na Conta Globo, telespectador pode descobrir quem vai atender o telefone do BBB 23 ao vivo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após concluir o cadastro gratuito na Conta Globo, telespectador pode descobrir quem vai atender o telefone do BBB 23 ao vivo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Como assistir aos dois toques do Big Fone ao vivo pelo celular

Passo 1. Para acompanhar os momentos em que o Big Fone do BBB 23 tocará ao vivo, entre no aplicativo do Globoplay e toque na guia “Agora". Em seguida, pressione o botão "Assista agora" para fazer login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

6 de 7 Toques do Big Fone ao vivo podem ser assistidos pelo celular, por meio do app do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Toques do Big Fone ao vivo podem ser assistidos pelo celular, por meio do app do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Insira seu e-mail e senha cadastrados na Conta Globo ou aproveite os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Então, pressione o botão "Entrar". Se você não tiver uma Conta Globo, escolha a opção "Cadastre-se", digite os dados solicitados e concorde com os termos de uso. Por fim, vá no botão "Cadastrar".

7 de 7 Pelo celular, também é possível utilizar dados de outras contas para facilitar o login no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Pelo celular, também é possível utilizar dados de outras contas para facilitar o login no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já sabe quando o Big Fone do BBB 23 vai tocar, aproveite as dicas e entre no Globoplay para descobrir quem vai atender o telefone do reality show ao vivo e online.

Veja também: Como votar para eliminar um participante do BBB 23