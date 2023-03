Billie Eilish, Rosalía e mais: como rever os shows do Lollapalooza 2023

É possível assistir aos shows do Lollapalooza 2023 na íntegra pelo Globoplay . A plataforma de streaming disponibiliza as apresentações completas de Billie Eilish, Rosalía, Twenty One Pilots, Ludmilla, Aurora, entre outros, para os assinantes do serviço, que custa a partir de R$ 24,90 por mês. Alguns shows internacionais ficarão disponíveis na biblioteca até um prazo determinado pelos artistas, mas a maioria das performances não tem limitações. Confira, a seguir, como rever os shows do Lollapalooza 2023 na íntegra pelo Globoplay.

1 de 7 Lollapalooza 2023: veja como rever os shows do festival — Foto: Reprodução/Lollapalooza Lollapalooza 2023: veja como rever os shows do festival — Foto: Reprodução/Lollapalooza

📝 Spotify: é possível ganhar dinheiro com uma playlist? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Drake cancelou o show no Lollapalooza 2023

Anunciado como principal atração do terceiro e último dia do Lollapalooza 2023, o rapper canadense Drake cancelou sua apresentação horas antes de subir ao palco, alegando “circunstâncias imprevistas”. O artista, porém, foi flagrado em uma boate em Miami na madrugada do domingo (26), junto ao rapper 50Cent, e causou polêmica entre os fãs, que o acusaram de irresponsabilidade com o festival e com o público brasileiro. Drake foi substituído no Lollapalooza pelo DJ Skrillex.

Como rever os shows do Lollapalooza 2023 na íntegra

Passo 1. Acesse o Globoplay (globoplay.globo.com) e clique no ícone de avatar, no canto superior direito. Depois, toque em “Entrar” para fazer login;

2 de 7 Veja como fazer login no Globoplay pelo computador — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como fazer login no Globoplay pelo computador — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Faça login com sua Conta Globo para entrar no Globoplay — lembre-se de que os shows estão disponíveis apenas para assinantes;

3 de 7 É preciso fazer login com Conta Globo para acessar o Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É preciso fazer login com Conta Globo para acessar o Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Toque no banner do Lollapalooza 2023 na página inicial;

4 de 7 Globoplay tem seção exclusiva do Lollapalooza 2023 — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Globoplay tem seção exclusiva do Lollapalooza 2023 — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Você também pode encontrar a seção tocando no ícone de lupa, no menu superior, pesquisando pelo termo “Lollapalooza 2023” e escolhendo o banner do festival;

5 de 7 É possível pesquisar pelo Lollapalooza 2023 no Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível pesquisar pelo Lollapalooza 2023 no Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Veja a lista dos shows do Lollapalooza 2023 disponíveis e toque na apresentação que desejar;

6 de 7 Globoplay transmite shows do Lollapalooza 2023 na íntegra — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Globoplay transmite shows do Lollapalooza 2023 na íntegra — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Assista ao show na íntegra e navegue pela playlist de shows no menu da lateral direita.

7 de 7 É possível assistir aos shows do Lollapalooza 2023 na íntegra pelo Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível assistir aos shows do Lollapalooza 2023 na íntegra pelo Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Veja também: BBB 23 ao vivo: como ver o Big Brother 24 horas por dia no Globoplay