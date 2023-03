Bing Image Creator: como criar imagens usando a inteligência artificial

O Bing Image Creator é um gerador de imagens feito com a Inteligência Artificial do Dall-E, disponível no buscador e lançado no final de março de 2023. A novidade é fruto da parceria entre a Microsoft e a OpenAI , estabelecida em janeiro deste ano e que integrou também o ChatGPT ao motor de buscas. Por enquanto, o Bing Image Creator funciona somente em inglês e, por isso, as palavras-chaves ou comandos enviados ao gerador devem ser escritos na língua. A ferramenta gera várias possibilidades de imagens e está disponível de forma ilimitada e gratuita, sendo necessário apenas uma conta na Microsoft. Veja, a seguir, como usar o Bing Image Creator.