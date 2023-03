Chrome Audio Capture: como usar extensão para gravar áudio do navegador

A extensão Chrome Audio Capture permite que os usuários gravem qualquer reprodução de áudio das abas abertas no navegador. Disponibilizado gratuitamente na Chrome Web Store, o plugin é útil para quem precisa gravar, por exemplo, uma música ou um trecho de uma reunião virtual. Os internautas podem parar e iniciar a gravação com atalhos do teclado e ainda configurar a duração, o formato e a qualidade do som antes de fazer o download. Além disso, é possível capturar áudios de diversas guias simultaneamente de forma independente. Confira abaixo como instalar e usar a extensão Chrome Audio Capture gratuitamente no Chrome.