Como apagar a sua conta do WhatsApp definitivamente

É possível apagar uma conta no WhatsApp e todos os dados relacionados a ela de maneira permanente. Essa ação é simples de ser feita e apaga, além da conta no mensageiro, todo o histórico de mensagens, pagamentos, backup do Google Drive e ainda remove o perfil dos grupos em que ele estava inserido. O processo pode levar até 90 dias para ser concluído, e, após este prazo, as cópias dos dados ainda permanecem disponíveis no armazenamento de backup. É válido ressaltar que as informações dos grupos que o usuário criou não serão afetadas com a exclusão.