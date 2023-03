Como assinar o Globoplay e ativar app na sua Smart TV

Mesmo para não assinantes, o Globoplay tem conteúdo gratuito disponível, como as séries Toma Lá da Cá, Os Normais e Sítio do Pica Pau Amarelo. Para os interessados em programação exclusiva e com variedades de preços, confira o passo a passo para adquirir o serviço de streaming, que pode ser realizado em qualquer tela com acesso a Internet.

O conteúdo do Globoplay pode ser consumido tanto no computador como em smartphones e smart TVs

📝 Como baixar o Globoplay? Descubra no Fórum do TechTudo.

Planos do Globoplay para novos assinantes

O catálogo de planos do Globoplay inclui desde assinaturas com conteúdo exclusivo da Globo além de ofertas combinadas. A parcela básica custa R$ 24,90 mensais, onde o assinante tem acesso garantido a novelas, filmes, séries, BBB e acesso gratuito ao Apple TV+ por 3 meses. Com Globoplay + canais ao vivo, a mensalidade fica no valor de R$ 49,90. Além dos benefícios do plano anterior, o cliente ainda tem acesso a 21 canais, entre eles Globo News, SportTV, MegaPix, Gloob, Viva, Canal Brasil, entre outros.

Já entre as ofertas combinadas, o assinante pode adquirir a Globoplay junto com outros canais ou plataformas de streaming. Os planos desta modalidade incluem o Premiere (R$ 69,90 / R$ 89,90 com canais ao vivo), Telecine (R$ 49,90 / R$ 71,90 com canais ao vivo), Disney+ (R$ 43,90 / R$ 69,90 com canais ao vivo), Discovery+ (R$ 38,90) e Lionsgate (R$ 35,90). Todos os planos, exceto com Lionsgate, têm descontos em caso de assinatura anual.

Catálogo de planos do Globoplay possui ofertas combinadas com outros serviços de streaming, como Disney+ e Telecine

Como fazer a assinatura do Globoplay?

Passo 1. Acesse o site "globoplay.com.br" (sem aspas) e clique no ícone de perfil no canto superior direito da tela. Um pequeno menu para login irá aparecer. A opção para novos assinantes é "Assine Agora", o terceiro botão do menu;

Página inicial onde o usuário deve iniciar a assinatura com o Globoplay

Passo 2. Ao clicar na opção, uma nova aba será aberta no site Vitrine Globo. É nesta parte onde estão os planos e ofertas para novos assinantes. O primeiro plano ofertado é o básico anual, no valor de R$ 19,90 mensais, que dá direito ao serviço do Globoplay com três canais ao vivo. Caso seja esse o plano que deseja assinar, clique no botão vermelho "Assine Já";

Página inicial da Vitrine Globo, onde são ofertados os planos do Globoplay

Passo 3. Outras ofertas estão disponíveis na página. Para conferir, basta clicar na opção "Conheça outros planos" ou rolar a barra da página até a seção "Ofertas do Globoplay", na parte inferior do site. É possível verificar o preço de todas as ofertas nos valores mensais ou anuais;

As ofertas disponíveis no site do Globoplay, onde o usuário pode assinar também ofertas combinadas com outros serviços de streaming

Passo 4. O usuário pode conhecer mais sobre o plano ao clicar no botão "Detalhes do plano", onde são mostrados os benefícios de cada uma das modalidades de oferta. Escolha o serviço clicando no botão vermelho "Assine já" para a oferta desejada;

Os detalhes de cada oferta estão disponíveis para consulta antes da confirmação de assinatura

Passo 5. Escolhido o plano desejado, é preciso fazer login na sua Conta Globo. Caso não tenha uma, é necessário preencher os dados. Finalizado, o novo assinante deve marcar a opção "Li e concordo com os Termos de Uso e Políticas de Privacidade" para, em seguida, clicar no botão azul "Cadastrar" ao fim do cadastro. Outra opção é concluir essa etapa utilizando seu login no Facebook ou Google. Caso já tenha uma Conta Globo, basta clicar para preencher seu login e senha.

Formulário para a criação de uma conta no Globoplay. É possível concluir esta parte com acesso do Facebook ou Google

Passo 6. Concluída esta parte, outra parte do formulário deverá ser preenchido, com informações pessoais do usuário, que inclui localização e data de nascimento. Após completar estes dados, clique no botão azul "Prosseguir". Depois, é necessário informar dados como CPF, e-mail, celular, entre outro, para assim seguir para a parte do pagamento. Preencha o que for exigido e clique no botão "Ir para pagamento".

Dois formulários devem ser preenchidos para prosseguir com o pagamento

Passo 7. Antes de preencher os dados relacionados à forma de pagamento, o usuário deve conferir o valor do plano escolhido. Será aberta uma janela com esta e outras informações, que inclui recomendações para outras ofertas. Caso esteja decidido a continuar com o plano inicialmente escolhido, clique no botão azul "Continuar".

As informações sobre o plano escolhido serão mostradas ao usuário antes dele preencher os dados de pagamento

Passo 8. Neste último passo, escolha a forma de pagamento. Além de selecionar o meio (cartão de crédito, débito, PicPay ou Mercado Pago), o novo assinante decide também a quantidade de parcelas do plano, caso tenha selecionado o anual. Depois, são inseridos os dados do cartão de crédito ou débito a ser usado na compra. Certifique-se de que todas as informações preenchidas até aqui estão corretas. Logo após, role até a parte inferior da página para clicar no link do Contrato do Globoplay. Marque a opção "Li e aceito o Contrato do Globoplay" e, em seguida, clique no botão "Pagar".

O último cadastro a ser preenchido é voltado para a forma de pagamento

Passo 9. Pronto! Você receberá a confirmação no e-mail cadastrado durante sua inscrição e já pode fazer sua entrada no site do Globoplay.

Como fazer a assinatura pelo celular?

Passo 1. O mesmo procedimento, com algumas diferenças pontuais, pode ser efetuado também em smartphones. Para isso, basta ir até a loja de aplicativos do seu celular, seja ele Android (utilizado neste tutorial) ou iOS. Após instalado o aplicativo, clique no botão abrir para entrar no app do Globoplay.

Aplicativo do Globoplay está disponível em celulares com sistema operacional Android e iOS

Passo 2. Ao chegar na página inicial do aplicativo Globoplay, o usuário deve clicar no ícone de perfil no canto superior direito da tela. Em seguida, já na seção de login do aplicativo, a opção a ser escolhida é "Seja assinante".

É preciso clicar no botão Seja assinante no app do Globoplay para acessar os planos de assinatura

Passo 3. Você será direcionado para a vitrine de ofertas do Globoplay. Escolha o plano desejado e clique no botão vermelho "Assine Já". Em seguida, um formulário semelhante ao mostrado no tutorial via PC aparecerá. O usuário pode concluir seu preenchimento por meio da conta no Facebook ou Google. Caso opte por preencher todos os dados, insira corretamente o que é solicitado e marque a opção final "Li e concordo com os Termos de Uso e Políticas de Privacidade" para, em seguida, clicar no botão preto "Cadastrar" ao fim do formulário.

Escolhido o plano do Globoplay, o usuário deve preencher um formulário com dados pessoais

Passo 4. Outra parte importante é a confirmação do número de celular. Esse procedimento será útil caso o assinante precise recuperar a conta. Nesta parte, é inserido o número do telefone completo com DDD e o 9 na frente. Feito isso, marque a opção "Li e concordo com os Termos de Uso e Políticas de Privacidade". O botão "Confirmar celular" ficará disponível para ser clicado. Após clicar no botão, o assinante receberá um código SMS para ser confirmado no aplicativo. Preencha o código corretamente e clique no botão preto "Confirmar código". Outra opção para Termos de Uso deverá ser marcada. Após fazer isso, clique no botão preto "Prosseguir".

Depois de preenchidos os dados iniciais, o usuário deverá colocar o número de celular para seguir com a assinatura

Passo 5. Agora sim, o usuário será destinado à área de compra da assinatura. Serão informados nesta parte o plano que o assinante escolheu e o tipo de pagamento. É fundamental que, antes de prosseguir com a assinatura, o usuário possa ler o contrato do Globoplay para, em seguida, marcar a opção "Li e aceito o contrato do Globoplay". Feito isso, clique na opção "Ir para pagamento", onde serão mostrados os recursos para finalizar a compra.

Após preencher os dados exigidos pelo app, o usuário deve escolher a forma de pagamento

Passo 5. Em cada uma das opções, preencha os dados exigidos corretamente para não ter problemas. Na opção "cartão de crédito", por exemplo, fique atento ao nome do titular, número do cartão, data de vencimento, bandeira e CVV. Feito isso, basta confirmar o pagamento e pronto! Sua assinatura na Globoplay está finalizada e você já pode consumir o serviço.

Como ativar o Globoplay na smart TV?

Passo 1. Terminado o processo de assinatura do Globoplay, o assinante pode ativar sua conta na Smart TV. Para isso, faça o download do aplicativo do Globoplay em seu televisor. Concluído o processo, abra o aplicativo e vá no menu do lado esquerdo da tela e clique na opção "Minha Conta", a última opção presente no canto inferior esquerdo da tela. Escolhida esta opção, clique em seguida em "Entrar".

Caminho para realizar o acesso de sua conta no app doo Globoplay em smart TV

Passo 2. Serão dadas duas alternativas para ativação da conta na smart TV: uma pelo celular ou computador e a outra digitando o e-mail e senha do usuário. Para facilitar o acesso, escolha a primeira opção.

Opções para ativar o Globoplay em sua smart TV

Passo 3. Pelo navegador do celular ou computador, acesse o link "https://ativar.globo.com/tv" (sem aspas). Em seguida, preencha os campos de e-mail e senha ou, se for o caso, utilize o Facebook ou Google para o login. Feito o acesso, será exigido do Globoplay o código exibido na smart TV. Digite o código pedido e, em seguida, clique no botão azul "Ativar".

Campo de ativação do Globoplay em uma smart TV

Passo 4. Pronto! Você receberá uma mensagem de confirmação afirmando que o dispositivo está ativado. Agora já pode assistir o Globoplay em seu televisor.