Como assistir a Brasil x Marrocos ao vivo pelo YouTube no Canal GB

Brasil x Marrocos, primeiro jogo da Seleção após a Copa do Mundo de 2022, será transmitido ao vivo no canal do YouTube de Galvão Bueno, que está de volta às transmissões esportivas. Em parceria com a produtora Play9, o renomado narrador exibirá o amistoso ao vivo neste sábado (25), às 19h (horário de Brasília). Além de Galvão, a live também contará com o comentarista Walter Casagrande e o repórter Tino Marcos. Confira, a seguir, o tutorial de como assistir à partida ao vivo e de graça no Canal GB.