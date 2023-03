Na TV Globo, o Lollapalooza 2023 será transmitido em um programa especial veiculado após o Conversa com Bial na sexta-feira (24), depois do Altas Horas no sábado (25) e após o Domingo Maior, no domingo (26). No Multishow e no Canal Bis, a transmissão começa a partir das 14h nos três dias de evento. Confira, a seguir, como assistir ao Lollapalooza 2023 ao vivo e online pelo Globoplay.