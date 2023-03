Como ativar monitoramento parental nas redes sociais e proteger seu filho

O monitoramento parental é um recurso presente em redes sociais como Instagram , TikTok e Facebook e que serve para proteger as crianças e adolescentes. A ferramenta pode ser ativada de maneira fácil em celulares Android e iPhone ( iOS ), e auxilia os pais a gerenciar as atividades de seus filhos em cada um dos apps sem a necessidade de ter acesso direto aos dispositivos deles. Com o recurso, é possível, entre outras coisas, controlar o tempo de uso nos apps, a exibição de conteúdo selecionado e até mesmo conferir quem manda mensagens para os filhos nessas redes sociais. A medida é válida para crianças e adolescentes de até 17 anos.

Recentemente, o caso de uma menina de 12 anos mantida por oito dias em cárcere privado em São Luís, no Maranhão, chamou atenção da mídia e trouxe à tona a importância desse tipo de recurso. A criança foi sequestrada no dia 6 de março por um homem que conheceu no TikTok. Abaixo, confira o tutorial preparado pelo TechTudo de como ativar o monitoramento parental no Instagram, TikTok e Facebook para manter crianças e adolescentes em segurança nas redes sociais.

Como ativar o monitoramento parental no TikTok

Passo 1. Abra o aplicativo do TikTok e toque no campo de perfil na parte inferior da tela. Em seguida, toque nos três traços horizontais, no topo da tela;

Passo 2. Abra o campo de “Configurações e privacidade” e depois role a tela para baixo para tocar na seleção de “Sincronização Familiar”;

Passo 3. Após ler as informações fornecidas pelo TikTok sobre a configuração, selecione “Continuar”. Toque em quem está usando a conta - ou seja, escolha entre “Pai/mãe”, se for a pessoa que está fazendo a ação, ou “Adolescente”, caso a conta acessada seja do(a) filho(a). Em seguida, ao escolher, toque em “Avançar”;

Passo 4. Caso escolha o perfil de “Pai/mãe”, o aplicativo fornecerá um QR Code, que deverá ser digitalizado para que as contas sejam vinculadas. Caso tenha escolhido o perfil do “Adolescente”, será preciso digitalizar o QR Code da conta do pai/mãe e tocar em vincular a conta para concluir o processo.

Como ativar o monitoramento parental no Instagram

Passo 1. Abra o Instagram e toque na sua foto ou ícone de avatar, que representa o seu perfil. Em seguida, aperte no menu, representado por três traços localizados na parte superior da tela;

Passo 2. Vá em “Configurações e privacidade” e role a tela para baixo até encontrar o campo “Supervisão”. Toque sobre ele;

Passo 3. O próximo passo é tocar em “Criar convite” e apertar em “Continuar” para concordar com as configurações da supervisão;

Passo 4. Para concluir o procedimento, é preciso escolher entre encontrar o filho pelo próprio Instagram ou enviar um link para ele via SMS ou ou aplicativo de mensagens. Após isso, vá em “Avançar”;

Passo 5. No caso de ter escolhido encontrar por meio do Instagram, basta selecionar o perfil do filho e tocar em “Enviar convite”. Caso tenha escolhido enviar um link, basta apertar em “Enviar convite”. É válido reforçar que a solicitação expira em 48 horas.

Como ativar o monitoramento parental no Facebook

Passo 1. Dentro do feed inicial, toque nos três traços horizontais, que representam o menu da rede social. Selecione o ícone de engrenagem;

Passo 2. Toque em “Checkup de Privacidade” para ter acesso a um guia sobre ações de verificação de privacidade para a conta;

Passo 3. Ao tocar em “Quem pode ver o que você compartilha”, por exemplo, é possível restringir informações de onde trabalha, cidade atual, data de nascimento, número de telefone e outras opções. Elas podem ficar visíveis apenas para o próprio usuário ao tocar em “Somente eu”, o que aumenta a segurança e privacidade. Ainda no mesmo campo, o usuário pode controlar quem irá visualizar publicações futuras no feed, stories e ainda limitar publicações anteriores.

Com informações de uMobix, Instagram, g1 (1, 2)

