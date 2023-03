Como ativar verificação em duas etapas do Gmail com telefone alternativo

A verificação em duas etapas no Gmail , também conhecida como autenticação de dois fatores, é um método que o Google sugere ativar para tornar o acesso à sua conta mais seguro. No entanto, esse recurso precisa do seu celular para liberar o acesso via código SMS, alerta via app ou ligação telefônica. Caso você tenha receio de que o smartphone seja roubado ou perdido, ou queira acessar o Gmail sem seu celular, saiba que é possível registrar o telefone de uma pessoa de confiança ou um segundo número pessoal.

Dessa forma, é possível recuperar o acesso completo da sua conta de forma simples, mesmo distante do seu aparelho. No tutorial do TechTudo, descubra como ativar a verificação em duas etapas no Gmail.

1 de 10 Ativar a verificação em duas etapas do Gmail traz mais segurança para o usuário — Foto: Reprodução/Google Ativar a verificação em duas etapas do Gmail traz mais segurança para o usuário — Foto: Reprodução/Google

Como ativar a verificação em duas etapas do Gmail?

Passo 1. Acesse sua conta do Gmail digitando o login e senha de forma tradicional. Em seguida, clique no ícone de “Perfil”, no topo direito, e selecione “Minha Conta”. O recurso pode ser ativado pelo PC, notebook ou navegador no celular;

2 de 10 Acesse as configurações da sua conta Google pelo Gmail para ativar autenticação de dois fatores — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Acesse as configurações da sua conta Google pelo Gmail para ativar autenticação de dois fatores — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 2. Na tela de configurações da conta, clique em “Login e Segurança”. Já no celular, você pode acessar diretamente a página oficial do Google (https://myaccount.google.com/security) usando o navegador móvel;

3 de 10 Abra as informações de login e segurança na conta Google para ativar verificação em duas etapas — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Abra as informações de login e segurança na conta Google para ativar verificação em duas etapas — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 3. Desça a tela e encontre o item “Senha e método de login”. Em seguida, selecione “Verificação em duas etapas”;

4 de 10 Selecione as configurações da verificação em duas etapas na conta Google — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Selecione as configurações da verificação em duas etapas na conta Google — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 4. Confirme adicionando sua senha para acessar as configurações. Depois disso, clique em “Fazer login”;

5 de 10 Confirme o acesso com sua senha da conta Google para ativar autenticação de dois fatores — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Confirme o acesso com sua senha da conta Google para ativar autenticação de dois fatores — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 5. Desça a tela até encontrar o item “Telefone alternativo”. Clique em “Adicionar telefone”;

6 de 10 Adicione um número de telefone alternativo na autenticação de dois fatores do Gmail — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Adicione um número de telefone alternativo na autenticação de dois fatores do Gmail — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 6. Adicione o número do telefone, usando o DDD da cidade (XX) + número do telefone (9xxxx-xxxx). Depois marque em “Mensagem de texto” e confirme em “Concluído”. O telefone alternativo será adicionado à conta Google.

7 de 10 Adicione o número extra para acessar sua conta do Google e Gmail — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Adicione o número extra para acessar sua conta do Google e Gmail — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Como logar no Gmail com o número alternativo?

Passo 1. Está sem celular e precisa usar o número alternativo? Então acesse a tela de login do Gmail, adicione seu e-mail e clique em “Próximo”. Em seguida, digite sua senha e confirme em “Fazer login”. O procedimento pode ser feito pelo navegador do celular ou pelo computador;

8 de 10 Entre com sua conta Google para acessar Gmail sem o celular alternativo — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Entre com sua conta Google para acessar Gmail sem o celular alternativo — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 2. Na hora em que aparecer a tela de verificação em duas etapas, na qual seria necessário o código SMS no seu celular, clique em “Tente outra maneira de fazer login” no final da página. Em seguida, selecione o segundo item de “Receber código de mensagem”, clicando na opção com o número alternativo (por segurança, são mostrados apenas os dois últimos dígitos);

9 de 10 Selecione outro método de login no Gmail e selecione o número adicional — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Selecione outro método de login no Gmail e selecione o número adicional — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 3. Digite o código SMS recebido no segundo celular registrado e confirme em “Concluído”. Você terá acesso ao Gmail de forma tradicional, pelo celular do seu amigo ou um segundo aparelho pessoal. Vá até as configurações da conta Google, delete o número perdido/roubado e adicione um novo, se preferir.

10 de 10 Digite o código recebido no telefone alternativo e acesse sua conta do Gmail — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Digite o código recebido no telefone alternativo e acesse sua conta do Gmail — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

