Como baixar Need for Speed Unbound no PC, Xbox ou PlayStation

Need for Speed Unbound é o mais recente capítulo na saga de corrida da Electronic Arts , desenvolvido pela Criterion, estúdio conhecido pela série Burnout. O game traz corridas intensas com sistema de dia e noite, como Need for Speed: Heat , mas com um visual único que traz elementos de desenho animado.

A campanha traz uma história de traição em "família", que começa com um roubo de carro e se estende a corridas clandestinas para recuperá-lo. Confira como baixar Need for Speed Unbound, disponível para PS5 por R$ 338,90, Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 339 e PC (Steam e Epic Games Store) por R$ 299.

Need for Speed Unbound mistura carros realistas com personagens e efeitos que parecem saídos de um desenho animado em história sobre traição

A campanha segue a história de um protagonista criado pelo jogador e que trabalha em uma oficina chamada Rydell's Rydes. Ele é tratado como parte da família por Rydell, dono do local, e participa de corridas clandestinas com sua amiga "Yaz" Jasmine com um carro restaurado por eles. Após um roubo à oficina, no entanto, ele sofre uma traição de Yaz, que leva seu carro. Após 2 anos ele volta a encontrá-la no circuito de corridas ilegais e decide derrubá-la durante o torneio clandestino Lakeshore Grand Prix.

O jogo traz a cidade de Lakeshore em mundo aberto e com um sistema de dia e noite, semelhante ao visto em Need for Speed: Heat. Ao participar das corridas, o jogador aumenta seu nível de pressão com a polícia e poderá encontrar maior resistência durante a competição. A cada corrida vencida é possível ganhar dinheiro para reinvestir em seu carro, mas, se a polícia conseguir prender o jogador antes que ele chegue à oficina ou uma casa segura, todos os lucros serão apreendidos.

Como baixar Need for Speed Unbound no PS5

Passo 1. Acesse a PlayStation Store através deste link (https://store.playstation.com/pt-br/) e procure por Need for Speed Unbound na busca no canto superior direito;

Acesse a PlayStation Store e procure por Need for Speed Unbound na busca no canto super direito

Passo 2. Na página de resultados selecione Need for Speed Unbound;

Na página de resultados da busca na PlayStation Store selecione Need for Speed Unbound

Passo 3. Na página do jogo na PlayStation Store clique em "Adicionar ao carrinho" para finalizar sua compra e poder fazer download do game.

Na página de Need for Speed Unbound na PlayStation Store clique em "Adicionar ao carrinho" para finalizar sua compra e poder fazer download do game

Como baixar Need for Speed Unbound no Xbox Series X/S

Passo 1. Acesse a Microsoft Store através deste link (https://marketplace.xbox.com/pt-BR/), procure por Need for Speed Unbound e clique no resultado que mostra o game;

Acesse a Microsoft Store, procure por Need for Speed Unbound na busca e selecione o resultado desejado

Passo 2. Na página do jogo na Microsoft Store clique em "Comprar" para finalizar sua compra e poder fazer download do game.

Na página de Need for Speed Unbound na Microsoft Store clique em "Comprar" para finalizar sua compra e poder fazer download do game

Como baixar Need for Speed Unbound no PC (Steam)

Passo 1. Acesse o Steam através deste link (https://store.steampowered.com/), procure por Need for Speed Unbound na busca no canto superior direito e clique no resultado que mostra o game;

Acesse o Steam, procure por Need for Speed Unbound na busca e selecione o resultado desejado

Passo 2. Na página do jogo no Steam clique em "+ Carrinho" para finalizar sua compra e poder fazer download do game.

Na página de Need for Speed Unbound no Steam clique em "+ Carrinho" para finalizar sua compra e poder fazer download do game

Como baixar Need for Speed Unbound no PC (Epic Games Store)

Passo 1. Acesse a Epic Games Store através deste link ( https://store.epicgames.com/pt-BR/ ), procure por Need for Speed Unbound na busca no canto superior esquerdo e clique no resultado que mostra o game;

Acesse a Epic Games Store, procure por Need for Speed Unbound na busca e selecione o resultado desejado

Passo 2. Na página do jogo na Epic games Store clique em "Compre agora" para finalizar sua compra e poder fazer download do game.