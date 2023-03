Como baixar Resident Evil 4 Remake no PC, Xbox ou PlayStation

👉 Resident Evil 4 Remake vai sair para PS4? Descubra no Fórum do TechTudo

Boa parte da trama é fiel ao jogo original, mas o título tem jogabilidade expandida de várias formas. Entre elas, melhorias na mira, novas mecânicas e missões paralelas, que permitem explorar o game ainda mais. No trailer de lançamento do jogo, a produtora Capcom confirmou a chegada do modo de sobrevivência The Mercenaries, que virá como atualização gratuita em 7 de abril.