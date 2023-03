Como cancelar a Netflix

É possível cancelar a assinatura da Netflix em poucos passos. Apesar de oferecer diversas opções de filmes e séries em seu catálogo, como Stranger Things, Wandinha e o premiado Nada de Novo no Front, há usuários que precisam encerrar a conta para economizar ou mesmo porque não utilizam mais a plataforma. Dessa forma, o serviço de streaming mais popular do Brasil, segundo levantamento do site JustWatch, oferece uma maneira rápida para realizar o procedimento.