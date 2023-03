O WhatsApp , aplicativo de mensagens disponível para os sistemas Android e iOS , também permite que o usuário coloque uma foto de perfil e outras informações importantes em suas versões para Web e Desktop, a exemplo do recado. Os usuários podem trocar imagens ou mesmo apagá-las na mesma aba onde podem ser colocadas as fotos. O app ainda conta com ajustes de privacidade que selecionam quem pode ter acesso a sua foto, seja apenas os próprios contatos, contatos selecionados, todos os usuários ou ninguém. Confira a seguir o passo a passo preparado pelo TechTudo de como inserir foto do perfil nos diferentes sistemas operacionais.

1 de 10 Como colocar foto de perfil no WhatsApp — Foto: Fernando Braga/TechTudo Como colocar foto de perfil no WhatsApp — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Como colocar foto do perfil no WhatsApp pelo aplicativo

Passo 1. Para acrescentar uma foto ao perfil do app, toque nos três pontinhos localizados na parte superior da tela inicia e siga até “Configurações”. No iOS, vá em "Configurações", na parte inferior da tela;

2 de 10 Foto do perfil no WhatsApp versão Android — Foto: Reprodução/Gisele Souza Foto do perfil no WhatsApp versão Android — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 2. Aperte no ícone de boneco. Em seguida, haverá um ícone de câmera disponível. Toque sobre ele;

3 de 10 Ícone de câmera no WhatsApp versão Android — Foto: Reprodução/Gisele Souza Ícone de câmera no WhatsApp versão Android — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 3. Selecione “Câmera” para tirar a foto de maneira instantânea, ou vá em “Galeria” para escolher uma foto já tirada. No iOS, aparecerá “Tirar Foto” ou “Escolher Foto”, sendo a primeira opção para uma foto realizada no mesmo momento, e a segunda para uma imagem já salva previamente. É possível ainda recortar o tamanho da foto e girá-la antes de tocar no “Ok” final para a inserção. Ao contrário do “Ok”, no iOS estará escrito “Escolher”. Basta selecionar e pronto, você terá uma foto no perfil do WhatsApp.

4 de 10 Ação de escolha de fotos no app WhatsApp — Foto: Reprodução/Gisele Souza Ação de escolha de fotos no app WhatsApp — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Como colocar foto de perfil no WhatsApp pela web

Passo 1. Na versão web, o procedimento é um pouco diferente da versão do app para desktop e aparelhos celulares. Por lá, toque nos três pontinhos, na aba inicial;

5 de 10 Tela inicial WhatsApp Web — Foto: Reprodução/Gisele Souza Tela inicial WhatsApp Web — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 2. Após isso, vá em “Perfil”;

6 de 10 Imagem do perfil inicial do WhatsApp web — Foto: Reprodução/Gisele Souza Imagem do perfil inicial do WhatsApp web — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 3. Existem algumas formas para realizar a ação. Uma delas é tocando no ícone de lápis, que fica ao lado da foto, ou no ícone da imagem. Outra opção é pressionando o símbolo da foto. Toque em “Tirar Foto” ou “Carregar Foto”, a depender do que se deseja;

7 de 10 Imagem do ícone de lápis no WhatsApps web — Foto: Reprodução/Gisele Souza Imagem do ícone de lápis no WhatsApps web — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 4. Em seguida, ajuste a imagem da maneira que preferir e toque no símbolo de confirmação.

8 de 10 Carregamento e ajuste de imagem no WhatsApp web — Foto: Reprodução/Gisele Souza Carregamento e ajuste de imagem no WhatsApp web — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Como colocar foto de perfil no WhatsApp pelo desktop

Passo 1. O app pelo desktop conta com algumas diferenças em relação ao WhatsApp Web, e o seu acesso pode ser feito após ser baixado na loja do Windows. Para colocar a foto de perfil nele, vá até a parte inferior da tela inicial e toque no ícone de foto;

9 de 10 Tela inicial do WhatsApp para desktop — Foto: Reprodução/Gisele Souza Tela inicial do WhatsApp para desktop — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 2. Em seguida, as informações do perfil serão abertas. Por fim, toque no ícone da foto e busque por uma já feita e que esteja salva no computador/notebook. Neste caso, ao selecionar uma foto, o sistema não permite ajuste e nem confirmação, visto que logo insere automaticamente a imagem selecionada.

10 de 10 Seleção de fotos no WhatsApp para desktop — Foto: Reprodução/Gisele Souza Seleção de fotos no WhatsApp para desktop — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Com informações de WhatsApp

