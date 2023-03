Como colocar senha no chip de telefonia

A senha conhecida como PIN ajuda a proteger o celular, pois sem ela, o sistema não consegue se conectar à rede de telecomunicações. Esta é uma interessante medida que resguarda o aparelho em caso de perda, furto ou roubo, o que infelizmente se tornou comum no Brasil. Neste tutorial, saiba o passo a passo para colocar senha no seu smartphone – seja ele Android ou iPhone. Ao fim do texto, confira também os PINs usados pelas operadoras Claro, TIM e Vivo.