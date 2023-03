Como colocar senha no Instagram e proteger o aplicativo agora

Colocar senha no Instagram é uma medida fundamental para proteger o o aplicativo. A boa notícia é que isso pode ser feito em em celulares Android e iPhone (iOS) usando alguns truques simples. No Android, o app da rede social pode ser bloqueado com o uso do AppLock, disponível para download gratuito na Google Play Store. Nos iPhones, por sua vez, é possível recorrer ao Tempo de Uso, recurso nativo que fecha automaticamente os aplicativos após um limite diário de tempo ser atingido. Veja, a seguir, veja como bloquear o acesso ao Instagram utilizando nos dois sistemas operacionais.