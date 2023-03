Como comprar ingressos para os playoffs do CBLOL 2023 1° split

O Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) 2023 e o CBLOL Academy 2023 começa a A vender os ingressos para os playoffs da primeira etapa nesta quarta-feira (15). É possível comprar entradas para qualquer etapa dessa fase final, com exceção das finais, que contarão com venda separada de ingressos no dia 5 de abril. Vale lembrar que, assim como foi na fase de pontos do CBLOL, os jogos da fase eliminatória, tanto do torneio principal como na competição de base, ocorrerão na Arena CBLOL, localizada em São Paulo.

Para comprar os ingressos é necessário estar registrado no site Ticket360. O valor é de R$ 80 ou R$ 40 a meia-entrada, seguindo a legislação do Estado de São Paulo. A venda começará às 13h, no horário oficial de Brasília, mas será possível entrar em uma fila virtual a partir das 6h. Confira mais informações sobre a venda de ingressos e um passo a passo a seguir.

Veja como comprar o ingresso para a torcida nos playoffs da primeira etapa do CBLOL 2023 e do CBLOL Academy 2023 — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Sobre os ingressos no CBLOL Academy

Até então, o CBLOL Academy, competição que visa revelar novos talentos no cenário brasileiro, não contava com público durante seus playoffs. Apenas as finais das duas etapas do Academy de 2022 levaram as finalistas até a Arena CBLOL para jogarem com todo o apoio da torcida. Porém, para a primeira etapa de 2023, todos os jogos dos playoffs serão realizados em formato presencial na arena e com toda a torcida presente nas arquibancadas.

De acordo com a Riot Games, o objetivo da novidade é conceder aos novos talentos mais experiência de jogo em uma arena presencial, frente a frente com seus adversários e com todo o apoio de seus torcedores e pressão da torcida adversária. A empresa afirma que essa é uma experiência única para sedimentar a carreira do futuro do competitivo no Brasil.

Final do CBLOL Academy 2022 (2° Split) entre paiN e RED mostra que as torcidas prestigiam também as equipes de base — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Como se registrar no Ticket360 e comprar o ingresso?

Passo 1. Entre no portal oficial do Ticket360 e clique na pequena figura de um boneco, localizado no canto superior direito;

Página inicial do Ticket360 — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 2. Com a nova aba aberta, clique em "Login";

Login no Ticket360 — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 3. Na outra janela, haverá uma frase no rodapé, dizendo: "Não é cliente Ticket360? Cadastre-se". Clique em "Cadastre-se";

Iniciando o cadastro no Ticket360 — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 4. Não há mistérios em relação ao cadastro: basta completar os espaços em branco, como e-mail, nome completo, documentos e outras informações. Não esqueça de colocar uma senha forte e que você consiga se lembrar dela em futuros acessos. Um pouco mais abaixo da página, há opções para você receber SMS, WhatsApp e newsletter do Ticket360. Por padrão, essas opções estão desmarcadas;

Página para se registrar no Ticket360 — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 5. Com o registro realizado, basta ir até a página do CBLOL para a compra de ingressos. Caso tenha dificuldades em encontrar o CBLOL pelo Ticket360, a Riot Games colocará o link exato para a compra em suas redes sociais. Basta acompanhar "CBLOL" no Twitter (twitter.com/CBLOL) ou no Instagram (instagram.com/lolesportsbr/). Não esqueça que a venda acontece a partir das 13h desta quarta-feira (15), com a fila virtual se iniciando às 6h.

Se não encontrar a página de compra de ingressos pelo Ticket360, vá no Twitter ou no Instagram do CBLOL, onde o link direto será divulgado — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Se entrar na fila de espera, é recomendado você aguardar sem fechar a janela em questão. Preste muita atenção após as 13h, pois, quando chegar sua vez, você irá para a página de compra automaticamente. Uma vez nessa página, serão 10 minutos de limite para a compra do ingresso ser efetuada. Vale ressaltar que só será possível comprar quatro ingressos por CPF.

Dias e horários dos playoffs

Os jogos dos playoffs do CBLOL e do CBLOL Academy ainda não foram definidos, pois a fase de pontos só se encerrará no próximo domingo (19), no caso da competição principal, e na próxima terça-feira (21), no Academy. Contudo, os dias e horários de cada uma das fases já estão confirmados para que você possa organizar sua agenda. Veja o calendário do CBLOL e do Academy a seguir:

Calendário dos Playoffs do CBLOL

24 de março (sexta-feira): Chave Inferior - Rodada 1

5º Colocado x 6º Colocado (13h)

25 de março (sábado): Chave Superior - Semifinal 1

1º Colocado x 3/4º Colocado (13h)

26 de março (domingo): Chave Superior - Semifinal 2

2º Colocado x 3/4º Colocado (13h)

1º de abril (sábado): Chave Inferior - Rodada 2

Perdedor Semifinal 1/2 x Vencedor Chave Inferior Rodada 1 (13h)

02 de abril (domingo): Chave Superior - Final

Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2 (13h)

08 de abril (sábado): Chave Inferior - Rodada 3

Perdedor Semifinal 1/2 x Vencedor Chave Inferior Rodada 2 (13h)

09 de abril (domingo): Chave Inferior - Final

Perdedor Final Superior x Vencedor Chave Inferior Rodada 3 (13h)

15 de abril (sábado): Grande Final

Vencedor Final Superior x Vencedor Final Inferior (13h)

Calendário dos Playoffs do CBLOL Academy

27 de março (segunda-feira): Chave Inferior - Rodada 1

5º Colocado x 6º Colocado (17h)

28 de março (terça-feira): Chave Superior - Semifinal 1

1º Colocado x 3/4º Colocado (17h)

29 de março (quarta-feira): Chave Superior - Semifinal 2

2º Colocado x 3/4º Colocado (17h)

03 de abril (segunda-feira): Chave Inferior - Rodada 2

Perdedor Semifinal 1/2 x Vencedor Chave Inferior Rodada 1 (17h)

04 de abril (terça-feira): Chave Superior - Final

Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2 (17h)

10 de abril (segunda-feira): Chave Inferior - Rodada 3

Perdedor Semifinal 1/2 x Vencedor Chave Inferior Rodada 2 (17h)

11 de abril (terça-feira): Chave Inferior - Final

Perdedor Final Superior x Vencedor Chave Inferior Rodada 3 (17h)

22 de abril (sábado): Grande Final

Vencedor Final Superior x Vencedor Final Inferior (13h)