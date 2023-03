Como consultar se o seu nome está no SPC grátis pelo celular

É possível consultar se seu nome está no SPC de forma fácil pelo celular. O aplicativo SPC Consumidor, disponível grátis para Android e iPhone (iOS), permite fazer consultas sem custos à situação do CPF do usuário por meio de um rápido cadastro de dados pessoais. Utilizando o app, o cidadão pode descobrir se tem dívidas ativas, quais instituições estão reclamando o débito e negociar descontos. Além disso, a ferramenta também exibe o Score do perfil — numeração usada pelos bancos para medir sua situação financeira. Confira, a seguir, como consultar se seu nome está no SPC pelo celular.