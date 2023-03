Como criar avatar de desenho com o app Manco Cartoon

É possível criar avatar de desenho com o app Manco Cartoon, disponível grátis para celulares Android. A plataforma ainda oferece ferramentas básicas de edição de fotos, como formatos de recortes e outros efeitos de imagens, com o objetivo de deixar o resultado ainda mais interessante. Ao fim do processo, as imagens poderão ser baixadas e ficarão salvas na galeria do smartphone para serem usadas livremente, como no perfil de redes sociais ou apps de mensagens. A seguir, veja como usar o Manco App para criar avatares em desenho e mais.