Como criar conta no Discord pelo PC e celular Android ou iPhone (iOS)

1 de 14 Saiba como criar uma conta no Discord nas versões web e mobile — Foto: Reprodução/Discord Blog

Passo 1. Acesse o site oficial do Discord em discord.com e toque no botão "Open Discord" ou "Abrir o Discord", localizado no canto superior direito da página;