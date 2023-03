É possível criar e imprimir etiquetas Pimaco de graça. A Pimaco fornece um software que permite produzir, customizar e imprimir suas próprias etiquetas. Estes itens são uma ótima maneira de organizar documentos, materiais e produtos em casa ou no escritório. Com o assistente de impressão Pimaco, você pode criar etiquetas personalizadas com rapidez e facilidade, além de poder determinar o tamanho, arte e até mesmo enumerar os indicadores. O software é grátis e também pode ser usado para produzir diversos outros itens gráficos como capas de CDs ou rótulos.

O assistente de impressão está disponível para download no site oficial da Pimaco. Para criar e imprimir etiquetas Pimaco, é necessário ser cadastrado e estar logado na plataforma. Veja como criar e imprimir etiquetas Pimaco .

Como baixar o assistente de impressão da Pimaco

Passo 1. No site do oficial da Pimaco, clique em "Novo Software" para baixar o assistente de impressão de etiquetas;

Passo 2. Marque a caixa "Estou ciente e quero continuar" e, depois, clique em "Acessar novo Software";

Passo 3. Na tela seguinte, faça login na plataforma da Pimaco. Caso não tenha uma conta, clique em "Cadastrar";

Passo 4. Após preencher o formulário de cadastro, clique em "Cadastrar". Feito isso, a plataforma enviará por e-mail uma senha temporária, que deve ser utilizada no primeiro login;

Passo 5. De volta à página de login, insira seu e-mail e senha para acessar a plataforma da Pimaco;

Passo 6. Você terá acesso à versão web do assistente da Pimaco. Clique em "Instalar", no canto superior direito da tela, para fazer download do software;

Passo 7. Leia as instruções de instalação e clique em "Instalar". Após isso, o software será baixado e abrirá automaticamente.

Como criar e imprimir etiquetas Pimaco

Passo 1. No menu superior do assistente Pimaco, o usuário pode filtrar produtos por nome ou código, largura, altura e formato. Caso não identifique o produto, é possível enviar um modelo presente no computador ou na nuvem clicando em "Abrir";

Passo 2. No menu lateral do software, é possível escolher entre diversas categorias de produtos da Pimaco. Logo ao lado, há uma lista de modelos. Quando encontrar o modelo que deseja utilizar, clique em "Personalizar";

Passo 3. Na tela seguinte, é possível selecionar a arte que será adicionada às etiquetas. O usuário pode utilizar a barra de rolagens para buscar pela arte que deseja, usar a barra de pesquisas para identificar um desenho específico ou filtrar pelas opções presentes no menu lateral. Quando encontrar a arte que deseja utilizar, basta clicar sobre ela;

Passo 4. Na tela de personalização, navegue entre todas as etiquetas presentes no projeto. À direita há um menu lateral onde é possível determinar se as edições serão feitas em todas ou apenas uma etiqueta. Além disso, também é possível adicionar ou remover páginas do projeto e navegar entre elas;

Passo 5. Os recursos funcionam de forma bem intuitiva. Para adicionar uma forma, por exemplo, basta clicar na opção "Formas", selecione a opção que deseja e posicioná-la no projeto. É possível alterar propriedades como cor, opacidade, cor da borda e largura da borda;

Passo 6. Você também pode editar os textos das etiquetas clicando sobre eles. O software fornece um menu de formatação que permite alterar cor, fonte, tamanho, espessura, entre outras propriedades. Caso deseje adicionar mais uma caixa de texto ao projeto, basta clicar na opção "Textos" no menu lateral;

Passo 7. Também é possível adicionar imagens e mala direta a partir do menu lateral. Basta clicar na opção desejada e fazer upload da mídia;

Passo 8. Também é possível enumerar as etiquetas na opção "Numeração". Basta determinar características como inicio e fim, incremento, prefixos e sufixos e por fim clicar em "Inserir". O software também fornece um menu de formatação que serve para configurar a caixa de texto da numeração;

Passo 9. Você pode salvar o trabalho no computador ou na nuvem clicando no botão "Salvar";

Passo 10. Por fim, clique em "Imprimir" para visualizar o projeto. Caso esteja tudo certo, selecione "Imprimir atual" para imprimir apenas uma página do projeto ou "Imprimir todas" para imprimir todas as páginas.

Pronto. Agora você sabe como imprimir etiquetas Pimaco.

