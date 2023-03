Como criar figurinha no WhatsApp do iPhone sem baixar aplicativos

Criar figurinhas no WhatsApp sem instalar aplicativos é possível de forma nativa nos celulares iPhone (iOS). A novidade foi liberada recentemente e utiliza a tecnologia do recurso Live Objects, disponibilizado em 2022, na atualização para o iOS 16. Usando a função, o usuário pode copiar elementos presentes em fotos do rolo da câmera e transformá-los rapidamente em stickers do mensageiro. Também é possível repetir o procedimento com capturas de tela. As figuras são enviadas no chat com fundo transparente e traçado branco, possibilitando salvar para usar depois. Confira, a seguir, como criar figurinha do WhatsApp no iPhone sem instalar apps.