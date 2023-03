Como dedicar memória RAM para vídeo

Dedicar ou aumentar a memória RAM para vídeo pode melhorar significativamente a qualidade e o desempenho de operações gráficas no PC. A otimização do desempenho gráfico é um aspecto crucial para muitos usuários de computadores, especialmente aqueles que trabalham com tarefas relacionadas a gráficos ou jogam videogames.

Embora a memória RAM dedicada para vídeo seja geralmente gerenciada pela BIOS e pelo hardware do sistema, é possível otimizar o desempenho gráfico no Windows por meio de ajustes nas configurações de desempenho e memória virtual. Veja como dedicar ou aumentar a memória RAM para vídeo.

Importante: As etapas e os recursos disponíveis podem variar dependendo do fabricante da placa-mãe e da BIOS usada. As ilustrações usadas neste tutorial são apenas para fins explicativos e podem não ser exatamente iguais às encontradas em seu sistema.

Nota: Aumentar a memória RAM dedicada para vídeo não é recomendado para sistemas com memória RAM baixa, pois isso pode afetar negativamente o desempenho geral do computador.

Ajustando a memória de vídeo através da BIOS

Uma das formas de ajustar a memória de vídeo é através da BIOS, onde é possível compartilhar uma parte da memória RAM do computador com a placa de vídeo onboard. É um processo fácil e rápido de ser realizado.

Passo 1. Acessando a BIOS: ligue ou reinicie o computador pressionando F2, F10, DEL ou ESC (varia de acordo com a marca e modelo) para acessar o painel da BIOS;

Passo 2. É necessário navegar até a opção de memória de vídeo. Localize a seção de configurações avançadas (Advanced Settings) ou similar e selecione a opção relacionada a gráficos integrados (Integrated Graphics), memória de vídeo ou similar;

Passo 3. Encontre a opção de memória de vídeo equivalente e selecione a quantidade de memória que você deseja alocar para vídeo. As opções geralmente variam entre 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB ou superior;

Passo 4. Após ajustar a memória de vídeo dedicada, pressione a tecla indicada para salvar as configurações e sair (geralmente F10). Confirme a ação e permita que o computador reinicie.

Ajustando a configuração através das configurações do Windows 11

No Windows, não é possível dedicar ou aumentar a memória RAM para vídeo diretamente, pois essa configuração é gerenciada pela BIOS e pelo próprio hardware do sistema. No entanto, você pode ajustar as configurações de desempenho do sistema e melhorar a memória virtual, o que pode ajudar no desempenho geral, inclusive na performance gráfica.

Passo 1. Acesse o painel de configurações do Windows. No menu lateral escolha a opção Sistema e no lado direito abra a opção Sobre;

Passo 2. Em seguida clique na opção Configurações avançadas do sistema;

Passo 3. Na janela de propriedades do sistema selecione a aba Avançado e na opção Desempenho clique no botão Configurações;

Passo 4. Na janela que se abrirá vá até a aba Avançado e na opção memória virtual clique em Alterar;

Se a opção "Gerenciar automaticamente o tamanho do arquivo de paginação de todas as unidades" estiver marcada, desmarque. Em seguida selecione a unidade do sistema onde está o arquivo de paginação (geralmente é a unidade C) e defina os valores iniciais e máximos de acordo com a quantidade de memória RAM disponível. Como regra geral, o tamanho inicial pode ser 1,5 vezes a quantidade de RAM e o tamanho máximo pode ser 3 vezes a quantidade de RAM. Clique em Definir e depois em OK para concluir a operação.

Passo 5. Reinicie o computador para aplicar as mudanças.

Embora essa configuração da memória virtual não aumente diretamente a memória RAM dedicada para vídeo, pode melhorar o desempenho geral do sistema e o desempenho gráfico. Lembre-se de que os resultados podem variar dependendo do hardware e da quantidade de memória disponível em seu sistema. Se você enfrentar problemas de desempenho após realizar essas mudanças, experimente reverter para as configurações anteriores ou ajustar os valores da memória virtual.

