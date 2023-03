Como desativar uma comunidade no WhatsApp

Desativar uma comunidade no WhatsApp é uma tarefa bem simples. O recurso, que foi lançado com atraso no Brasil no início de 2023, tem o objetivo de reunir grupos com assuntos semelhantes em um só canal e trouxe mais organização ao app disponível para Android e iPhone (iOS). Porém, nem todo mundo se adaptou bem à novidade. Felizmente, é preciso somente seguir alguns passos no app para desativá-las. Vale lembrar, contudo, que somente o criador do supergrupo poderá realizar a ação.