Como descobrir a sua casa de Hogwarts pelo celular

É possível descobrir qual é a sua casa de Hogwarts, escola do universo de Harry Potter, de maneira simples pelo celular Android ou iPhone ( iOS ). O site oficial Wizarding World disponibiliza gratuitamente um quiz para que usuários descubram a qual das quatro casas possíveis eles pertencem, seja Grifinória, Sonserina, Lufa-lufa ou Corvinal. Para isso, é preciso responder a uma série de perguntas rápidas. É válido dizer, porém, que o site só tem versão em inglês, mas você pode usar extensões para fazer traduções automáticas no navegador . Nas próximas linhas, aprenda como descobrir a qual casa de Harry Potter você pertence.

1 de 8 Não será possível jogar Quadribol em Hogwarts Legacy, mas jogadores poderão voar em suas vassouras e bestas aladas — Foto: Reprodução/Steam Não será possível jogar Quadribol em Hogwarts Legacy, mas jogadores poderão voar em suas vassouras e bestas aladas — Foto: Reprodução/Steam

Como descobrir sua casa de Hogwarts pelo site Wizarding World

Passo 1. Primeiro, abra o navegador do seu celular, acesse o site "www.wizardingworld.com" (sem aspas) e toque em “Play”. Em seguida, selecione a opção “Login/Sign Up”;

2 de 8 Para descobrir sua casa de Hogwarts, é necessário criar uma conta na plataforma gratuita Wizarding World — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Para descobrir sua casa de Hogwarts, é necessário criar uma conta na plataforma gratuita Wizarding World — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 2: Toque em “Sign Up Now” para criar uma conta na plataforma. Insira sua data de nascimento no campo destacado e selecione novamente a opção “Sign Up Now”;

3 de 8 Primeira informação solicitada pela plataforma é a data de nascimento do usuário — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Primeira informação solicitada pela plataforma é a data de nascimento do usuário — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 3: Insira seu endereço de e-mail e uma senha de sua preferência e toque em “Continue”. Na próxima tela, adicione seu nome e sobrenome e confirme tocando novamente em “Continue”;

4 de 8 Site Wizarding World pede informações como “Endereço de E-mail”, “Nome” e “Sobrenome” no momento do cadastro — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Site Wizarding World pede informações como “Endereço de E-mail”, “Nome” e “Sobrenome” no momento do cadastro — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 4: Após fazer o cadastro, toque em “Get Sorted” para iniciar o quiz. Na carta apresentada, selecione a ilustração que mais te agrada;

5 de 8 Após criar uma conta na plataforma, usuários deverão responder algumas perguntas relacionadas ao universo Harry Potter — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Após criar uma conta na plataforma, usuários deverão responder algumas perguntas relacionadas ao universo Harry Potter — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 5: A plataforma apresentará três objetos que você deverá ordenar de acordo com sua preferência, respondendo à pergunta “Em qual ordem você resgataria esses objetos dos trasgos das montanhas, se você pudesse?”. Assim, de acordo com cada ilustração, toque em I, II ou III para selecionar a posição desejada. Por fim, confirme tocando em “Confirm Order”. Vale ressaltar que a ordem das perguntas apresentadas pode mudar - ou seja, essa questão poderá aparecer em outros momentos do quiz;

6 de 8 Questão do teste pede que usuários ordenem objetos de acordo com sua preferência; resposta ajudará a encontrar uma casa de Hogwarts — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Questão do teste pede que usuários ordenem objetos de acordo com sua preferência; resposta ajudará a encontrar uma casa de Hogwarts — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 6: Nas próximas etapas, você deverá responder perguntas como “O que você examinaria primeiro em um jardim encantado?”. As respostas são pré-determinadas, e você deverá utilizar as setas para direita ou esquerda para escolher uma delas. Ao encontrar a opção que mais combina com você, toque em “Select”;

7 de 8 Utilizando as setas para direita e esquerda, usuários deverão responder perguntas apresentadas pela plataforma Wizarding World — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Utilizando as setas para direita e esquerda, usuários deverão responder perguntas apresentadas pela plataforma Wizarding World — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 7: Ao terminar de responder as questões, você chegará ao Chapéu Seletor. Toque em “Continue” para visualizar sua casa de Hogwarts – uma mensagem de boas-vindas será apresentada.

8 de 8 Após passar pelo Chapéu Seletor, site apresentará o resultado do teste — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Após passar pelo Chapéu Seletor, site apresentará o resultado do teste — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

