Como desinstalar programas no PC ou notebook e remover apps no Windows

Desinstalar programas no PC ou notebook é uma forma de organizar seu computador e ganhar espaço no armazenamento interno do sistema. Pensando nisso, a Microsoft oferece uma ferramenta nativa no Windows para desinstalar um aplicativo de forma correta.

Com isso, os usuários não precisam usar desinstaladores de softwares, que podem ocupar mais espaço na memória e não trazem a mesma segurança – basta apenas usar as configurações do próprio sistema operacional. Confira, neste tutorial do TechTudo, os três métodos diferentes disponíveis, que se aplica tanto para o Windows 7, Windows 8, Windows 10 e Windows 11.

Três formas para desinstalar programas no PC

Confira, a seguir, a lista com três formas de desinstalar um programa no PC ou notebook. Abaixo, acompanhe o passo a passo completo nos tutoriais.

Como desinstalar programas no Windows 10 ou Windows 11; Como desinstalar programas no Windows pelo Painel de Controle; Como desinstalar programas no Windows pelo menu Iniciar.

1. Como desinstalar programas no Windows 10 ou Windows 11

Passo 1. Abra o menu iniciar do Windows e digite "Adicionar ou remover programas" até encontrar essa opção com o ícone de engrenagem;

Passo 2. Na lista de apps e recursos exibida, encontre o programa que deseja desinstalar. Clique até aparecer o botão "Desinstalar" e novamente em "Desinstalar" para confirmar a ação.

2. Como desinstalar programas no Windows pelo Painel de Controle

Passo 1. Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone de janela do Windows e acesse a opção “Painel de Controle”. Também é possível encontrar o utilitário digitando seu nome na pesquisa do menu Iniciar;

Passo 2. Selecione a opção "Programas e Recursos";

Passo 3. Depois escolha o software que deseja desinstalar, clique na opção “Desinstalar”. Se necessário, confirme a desinstalação do programa para que o utilitário finalize a ação.

3. Como desinstalar programas no Windows pelo menu Iniciar

Outro método simples e prático disponível nas versões mais recentes do Windows é por meio do próprio menu Iniciar. No entanto, é preciso que o programa esteja na lista. Caso contrário, a desinstalação só é possível pelo Painel de Controle. Para tal, basta encontrar na lista o programa a ser desinstalado e clicar com o botão direito do mouse até aparecer a opção "Desinstalar".

