Como excluir a sua conta do Google pelo computador

Excluir a conta do Google é útil para quem quer apagar todos os dados do perfil . O procedimento é simples, mas deve ser feito com atenção, já que é irreversível. Uma vez que a conta é excluída, o dono não consegue recuperar o login e nem o acesso aos serviços associados, como Gmail, YouTube e Google Agenda. O processo de exclusão é feito por meio da página de configurações da conta do Google. Neste tutorial, ensinamos a excluir sua conta Google pelo PC. Siga as dicas e aprenda a apagar todos os serviços do Google de uma só vez.