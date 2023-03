Como excluir conta do LinkedIn pelo PC e celular

É possível excluir uma conta no LinkedIn facilmente pelo PC ou por celulares Android e iPhone (iOS). O procedimento é realizado no menu "Gerenciamento de conta" e, após a exclusão, a rede social fornece um prazo de 14 dias para que o perfil seja reativado. Depois desse prazo, as informações e os resultados de busca referentes ao usuário são apagados definitivamente da plataforma. A seguir, veja como excluir o seu LinkedIn pelo PC ou pelo celular. Acompanhe também como reativar a sua conta dentro do prazo disponível.