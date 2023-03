Se você é um usuário do Discord e está pensando em deixar a plataforma de comunicação, é importante saber como fazer isso corretamente. Desativar ou excluir sua conta pode ser um processo simples e rápido, mas é importante seguir algumas etapas para garantir que ela seja removida com segurança e sem complicações -- tanto de forma temporária quanto permanente. Pensando nisso, o TechTudo preparou um guia de como realizar esse procedimento no PC e no celular Android e iPhone ( iOS ). Confira a seguir.

Excluir ou desativar o Discord?

Há uma grande diferença entre desativar ou excluir sua conta no Discord. Se você escolher a primeira opção, poderá reativá-la quando quiser ao fazer login novamente. Durante esse período, não será possível receber notificações da plataforma no endereço de e-mail associado à conta, mas as solicitações de amizade ficarão guardadas para quando voltar.

Já no caso da exclusão permanente, o processo é irreversível e você não poderá recuperar sua conta. Ao escolher essa opção, todo o conteúdo do perfil levará 14 dias para ser completamente excluído — período no qual é possível cancelar o pedido ao entrar mais uma vez na conta.

Como excluir ou desativar a conta do Discord pelo PC

Passo 1. Toque no ícone de engrenagem localizado no canto inferior esquerdo da tela para acessar as "Configurações de Usuário";

Passo 2. Na aba "Minha conta", vá à seção "Remoção de conta" e selecione a opção que deseja: desativar ou excluir conta;

Passo 3. Caso você seja dono de um ou mais servidores, aparecerá um aviso de que você precisa deletar ou transferir a posse deles antes de prosseguir. Verifique o tutorial do TechTudo se necessário;

Passo 4. Após completar o passo anterior, retorne à aba "Minha conta" e selecione de novo os botões para desativar ou para excluir sua conta;

Passo 5. Em seguida, basta inserir sua senha e tocar em "Excluir/Desativar conta" para finalizar o processo.

Como excluir ou desativar a conta do Discord pelo celular

Passo 1. Abra o app do Discord, disponível para download na Google Play Store e na App Store. Então, toque na sua imagem de perfil, localizada no canto inferior direito;

Passo 2. Vá à aba "Conta" e, na seção "Gerenciamento da conta", escolha entre desativar ou excluir conta;

Passo 3. Se você for o proprietário de um ou mais servidores, será necessário apagá-los ou transferi-los antes de continuar. Leia o tutorial do TechTudo se precisar de ajuda nesta parte;

Passo 4. Por fim, insira sua senha e aperte em "OK" para confirmar.

