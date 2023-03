É importante fazer download dos drivers da Acer para garantir o bom funcionamento do seu notebook e compatibilidade com os recursos mais recentes liberados para seu computador. Os laptops da marca são alguns dos mais populares no mercado brasileiro, com modelos de entrada e intermediários (Acer Aspire 3 e Aspire 5 ), além de opções gamer, como o popular Acer Aspire Nitro 5 .

Mesmo sistemas modernos como Windows 10 e Windows 11 sendo capazes de localizar a maior parte dos drivers de maneira automática, muitas vezes a versão de driver instalada em seu laptop pode não ser a mais recente, exigindo assim que você realize um update manual. Saiba como baixar os drivers da Acer no tutorial a seguir.

1 de 9 Como fazer download e instalar drivers do notebook Acer (na imagem: o Acer Swift 3) — Foto: Reprodução/Amazon Como fazer download e instalar drivers do notebook Acer (na imagem: o Acer Swift 3) — Foto: Reprodução/Amazon

1. Identifique seu equipamento

O primeiro passo para atualizar os drivers de seu notebook é identificar o modelo de seu equipamento. Uma das formas mais simples, é procurar por etiquetas de identificação, de modo que, em muitos casos, um adesivo com os dados do modelo está fixado no palmrest (apoio para as mãos), próximo ao touchpad.

Caso seu equipamento não possua uma etiqueta, vale procurar a caixa do produto ou mesmo itens como manuais e outros documentos enviados junto ao mesmo. Se mesmo assim ainda não foi possível identificar o modelo, no Windows 10 e Windows 11, acessando a guia "Sistema" do menu de configurações, para alguns modelos o sistema operacional da Microsoft exibe informações do modelo do equipamento conforme imagem abaixo:

2 de 9 Quando sistema identifica modelo do equipamento, a informação deve aparecer no local sinalizado. — Foto: Reprodução/ Fernando Sousa Quando sistema identifica modelo do equipamento, a informação deve aparecer no local sinalizado. — Foto: Reprodução/ Fernando Sousa

Um outro item de identificação que pode ser tão útil ou até mais que o nome do modelo, é o número de série do equipamento, que normalmente pode ser encontrado em um adesivo na parte de baixo do mesmo. Por meio do número de série também é possível identificar o modelo e encontrar os drivers corretos. Para quem utiliza Windows, também é possível realizar o download de um software da Acer que realiza a identificação do número de série do equipamento.

2. Acesse a página de suporte da Acer

O próximo passo, com as informações do seu equipamento em mãos, é acessar a página de suporte da Acer, na qual será possível realizar o download dos drivers e manuais para o seu notebook. Já na página de suporte, localize o campo “Identifique seu dispositivo Acer”, como destacado abaixo:

No campo indicado, insira as informações de número de série, SNID ou mesmo nome do modelo, de modo que, assim que começar a inserir os dados referentes ao seu dispositivo, a página vai apresentar algumas sugestões, bastando que você clique na opção correta.

3 de 9 Insira as informações de identificação do seu notebook ou realize uma pesquisa pelo nome do modelo — Foto: Reprodução/Fernando Sousa Insira as informações de identificação do seu notebook ou realize uma pesquisa pelo nome do modelo — Foto: Reprodução/Fernando Sousa

3. Encontre os drivers corretos para seu sistema

Depois de selecionar seu equipamento, você será redirecionado para a página de “Suporte do produto para (modelo informado)”. Na qual a primeira aba conta com os drivers, tendo ainda abas para documentos, BIOS/Firmware, Aplicativo, Correção e outras;

4 de 9 Acesse a aba "Drivers" para ter acesso a página com opções de download. — Foto: Reprodução/Fernando Sousa Acesse a aba "Drivers" para ter acesso a página com opções de download. — Foto: Reprodução/Fernando Sousa

Na aba "Drivers", ao lado da mesma entre parênteses, você pode ver quantos itens estão disponíveis para seu equipamento. Logo abaixo, no campo “Sistema Operacional”, a página exibe para quais sistemas existem drivers e softwares disponíveis;

5 de 9 Selecione o sistema operacional correto para o driver; o site exibe apenas os OS compatíveis nativamente com o seu equipamento. — Foto: Reprodução/Fernando Sousa Selecione o sistema operacional correto para o driver; o site exibe apenas os OS compatíveis nativamente com o seu equipamento. — Foto: Reprodução/Fernando Sousa

A lista de drivers disponíveis é exibida abaixo, com as informações referentes a cada um deles destacadas da seguinte forma:

6 de 9 Apresentação de driver no site de suporte da Acer — Foto: Reprodução/Fernando Sousa Apresentação de driver no site de suporte da Acer — Foto: Reprodução/Fernando Sousa

A primeira linha destaca para qual componente o driver se destina e abaixo são exibidas as informações de data de lançamento, versão, fornecedor e tamanho do arquivo de download do driver.

4. Utilizando a versão mais recente

Para alguns modelos, pode acontecer do seu equipamento já possuir o driver mais recente instalado, ou mesmo, ter uma versão mais atual que a disponível no site da fabricante. Nesses casos, ao tentar instalar uma versão desatualizada, o sistema tende a indicar que você já possui uma versão mais recente de driver, permitindo assim que você aborte a instalação. A instalação de versões antigas de driver pode até ser uma solução em alguns casos de incompatibilidade gerada por atualizações, mas em geral, o ideal é utilizar a versão mais recente.

Para identificar qual a versão de driver está instalada em seu sistema no momento, você pode acessar o "Gerenciador de Dispositivos" no Windows. No Windows 10 e Windows 11, você pode encontrar o gerenciador por meio de uma busca na barra de pesquisa. Outra forma de acessar o gerenciador é pressionando a tecla Win+R, abrindo assim o “Executar” e inserindo no campo em branco "Devmgmt.msc". Ao pressionar Enter, o gerenciador de dispositivos deve ser aberto.

5. Acesso ao Gerenciador de Dispositivos no Windows 10:

7 de 9 Acesse o gerenciador de dispositivos — Foto: Reprodução/Paulo Alves Acesse o gerenciador de dispositivos — Foto: Reprodução/Paulo Alves

6. Acesso ao Gerenciador de Dispositivos no Windows 11:

8 de 9 Acesso ao gerenciador de dispositivos pela barra de pesquisa no Windows 11 — Foto: Reprodução/ Fernando Sousa Acesso ao gerenciador de dispositivos pela barra de pesquisa no Windows 11 — Foto: Reprodução/ Fernando Sousa

O gerenciador de dispositivos apresenta uma lista com todos os dispositivos instalados em seu computador. Para identificar o driver instalado, clique no item desejado com o botão direito do mouse e selecione “propriedades”. Uma nova janela é aberta, com algumas guias. Basta selecionar a guia "Driver" para ter acesso a informações do provedor, data e versão do driver instalado.

9 de 9 Após clicar com o botão direito no item desejado (indicado pela seta), basta selecionar a guia "Driver" na janela seguinte como destacado. — Foto: Reprodução/Fernando Sousa Após clicar com o botão direito no item desejado (indicado pela seta), basta selecionar a guia "Driver" na janela seguinte como destacado. — Foto: Reprodução/Fernando Sousa

Agora que você já baixou o driver, instale o mesmo seguindo as informações solicitadas. Basta avançar durante as etapas e aguardar a conclusão do procedimento. Em alguns casos, após a instalação de um driver, o sistema pode exigir a reinicialização do sistema. Desse modo, procure salvar todos os seus trabalhos antes de iniciar a instalação dos drivers.

