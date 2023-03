Como fazer e imprimir foto 3x4 no Word

Fazer foto 3x4 no Word é um procedimento simples. O usuário pode usar fotos armazenadas no computador e recortar o rosto exibido na imagem, transformando a figura em uma fotografia útil para aplicação em documentos oficiais. O editor da Microsoft também permite redimensionar a foto rapidamente para o tamanho correto, em centímetros, e posicionar várias réplicas lado a lado para produzir várias cópias. Ao final da edição, é possível baixar o arquivo para enviar por e-mail ou mandar para impressão. Confira, a seguir, como deixar a foto 3x4 no Word.