O WhatsApp permite publicar áudio no status de maneira rápida. O recurso, disponível para Android e iPhone ( iOS ), foi implantado em fevereiro de 2023 junto a outras funcionalidades, como a possibilidade de reagir a mensagens e visualizar prévias de links. A função disponibiliza uma nova forma de publicação além dos status tradicionais de texto, foto e vídeo, e possibilita gravar mensagens sonoras de até 30 segundos, que são compartilhadas para os amigos em um player exibido em formato de ondas. Confira, a seguir, como gravar áudio no status do WhatsApp.

1 de 6 WhatsApp: saiba gravar áudio no status do app — Foto: Getty Images WhatsApp: saiba gravar áudio no status do app — Foto: Getty Images

Como gravar áudio no status do WhatsApp

Passo 1. Acesse a área de status no menu do WhatsApp e toque no ícone de lápis para criar uma nova publicação;

2 de 6 Saiba como criar status no WhatsApp — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Saiba como criar status no WhatsApp — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Com a tela de criação aberta, toque e segure o ícone de microfone para gravar. Enquanto grava, você poderá visualizar o progresso da captura até chegar no limite de 30 segundos — caso queira encerrar antes, basta soltar o botão;

3 de 6 Veja como gravar áudio no Status do WhatsApp — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como gravar áudio no Status do WhatsApp — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Para cancelar a gravação, basta deslizar o dedo para o lado esquerdo. O áudio será descartado imediatamente e você poderá começar novamente;

4 de 6 É possível cancelar a gravação e descartar o áudio antes de publicar — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível cancelar a gravação e descartar o áudio antes de publicar — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Depois de gravar, toque no ícone de play para ouvir a gravação, caso queira. Caso não tenha gostado, assinale o ícone de lixeira para excluir o áudio;

5 de 6 Usuário pode ouvir ou apagar áudio antes de publicar no status — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Usuário pode ouvir ou apagar áudio antes de publicar no status — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Depois de gravar o áudio, toque no ícone de paleta de aquarela para mudar a cor do plano de fundo. Então, toque no botão de avião azul para publicar o áudio no seu status.

6 de 6 Veja como publicar áudio no status do WhatsApp — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como publicar áudio no status do WhatsApp — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

