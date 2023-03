Como impulsionar no Instagram; aprenda a promover publicação no perfil

No Instagram , a ferramenta de "Turbinar publicação" está disponível apenas para quem tem conta profissional e serve para impulsionar posts na rede social. Ideal se você administra o perfil de uma loja, marca ou criador de conteúdo, por exemplo, o recurso é pago e serve para divulgar fotos e vídeos do perfil para um maior número de pessoas, inclusive para que não é seguidor.

Além disso, também é possível obter insights sobre a publicação e ver como está o desempenho da mesma. Confira como criar um Instagram comercial. Se você já alterou seu perfil para o de negócios, repare se nas fotos, vídeos ou reels publicados aparece o botão azul, localizado no canto direito. Confira abaixo o tutorial completo.

1 de 4 Tutorial ensina como impulsionar e promover publicações no Instagram — Foto: Marvin Costa/TechTudo Tutorial ensina como impulsionar e promover publicações no Instagram — Foto: Marvin Costa/TechTudo

Como promover no Instagram em poucos passos

Passo 1. Toque em “Turbinar publicação”, ao lado direito da foto que deseja impulsionar no Instagram. Escolha se deseja que as pessoas visitem mais seu perfil, acessem o site da sua loja/marca ou que entrem em contato no inbox. Note que há a opção de adicionar seu número cadastrado no WhatsApp Business;

2 de 4 Selecione uma meta ao impulsionar no Instagram — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull Selecione uma meta ao impulsionar no Instagram — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull

Passo 2. Defina seu público alvo. Há a opção automática na qual o Instagram cria um público com base nas pessoas que podem estar interessadas no seu negócio. Porém, você também pode criar o seu e definir os interesses, idade, gênero e localização. Informe também o quanto deseja investir para impulsionar sua postagem e a duração em dias. O orçamento determina quantas contas podem visualizar sua publicação e a duração define o tempo que o conteúdo será veiculado;

3 de 4 É necessário definir público-alvo e orçamento ao impulsionar no Instagram — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull É necessário definir público-alvo e orçamento ao impulsionar no Instagram — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull

Passo 3. É possível ver a prévia da postagem que está sendo promovida e escolher a forma de pagamento. Vale lembrar que, para ter um perfil de negócios, é necessário ter uma fanpage vinculada a ele. Desta forma, caso você já tenha patrocinado algum post no Facebook, os dados do seu cartão irão aparecer no Instagram. No entanto, se preferir, adicione outra forma de pagamento e finalize tocando em “Turbinar publicação”;

4 de 4 Insira a forma de pagamento ao impulsionar postagem no Instagram — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull Insira a forma de pagamento ao impulsionar postagem no Instagram — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull

Passo 6. O Instagram irá analisar a imagem que você acabou de pagar para patrocinar e isso levará poucos minutos. Para visualizar o alcance da sua imagem, basta tocar no ícone de coração, onde é possível verificar a interação da sua conta. Bem no topo, repare que há escrito “Promoções”. Nesta aba, é possível ver quantos dias restam para a foto, vídeo ou reels ser promovido, editar a promoção, além de visualizar os resultados e o alcance atingido.

