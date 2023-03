Como jogar de Cho'Gath no LOL: veja dicas de runas, builds e counters

Cho'Gath, o Terror do Vazio, é um dos quarenta campeões originais de League of Legends (LoL), MOBA da Riot Games . Dessa forma, o personagem está presente no jogo desde o seu lançamento, em 2009. A criatura é um tanque capaz de acumular bastante vida ao longo das partidas, além de conseguir devorar seus inimigos. O TechTudo elaborou uma listagem com todas as habilidades, exemplos de builds, runas, feitiços de invocador, builds, counters e dicas de como jogar com o campeão. Esta matéria foi baseada no patch 13.4.

1 de 11 Cho'Gath, o Terror do Vazio, é um tanque capaz de ficar gigantesco durante a partida — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Cho'Gath, o Terror do Vazio, é um tanque capaz de ficar gigantesco durante a partida — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

👉 O que significa wintrade no League of Legends? Veja no Fórum TechTudo

Habilidades

Carnívoro (Passiva)

Graças à sua passiva, o Terror do Vazio consegue recuperar mana e vida ao abater uma unidade. Os valores restaurados são ampliados de acordo com o nível de Cho'Gath. Com isso, o monstro do Vazio consegue permanecer na rota por bastante tempo, se beneficiando do sustento de suas habilidades.

2 de 11 Com a sua passiva, Cho'Gath recupera mana e vida ao abater uma unidade — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Com a sua passiva, Cho'Gath recupera mana e vida ao abater uma unidade — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Ruptura (Q)

Com a sua primeira habilidade, Cho'Gath invoca espinhos do chão em um determinado local, arremessando ao ar os alvos atingidos. Ruptura ainda causa Dano Mágico e reduz a velocidade de movimento dos adversários afetados.

3 de 11 Cho'Gath é capaz de arremessar ao ar seus alvos com a sua primeira habilidade — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Cho'Gath é capaz de arremessar ao ar seus alvos com a sua primeira habilidade — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Grito Selvagem (W)

Com o seu rugido selvagem, Cho'Gath consegue silenciar e causar Dano Mágico aos adversários. A habilidade afeta os oponentes que estiverem dentro da área em formato de cone.

4 de 11 Cho'Gath silencia e causa Dano Mágico com a sua habilidade Grito Selvagem — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Cho'Gath silencia e causa Dano Mágico com a sua habilidade Grito Selvagem — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Espinhos Vorpais (E)

Os próximos três ataques do Terror do Vazio arremessam uma fileira de espinhos, que causam Dano Mágico e aplicam lentidão aos adversários atingidos.

5 de 11 Cho'Gath transforma seus ataques básicos em espinhos ao utilizar Espinhos Vorpais — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Cho'Gath transforma seus ataques básicos em espinhos ao utilizar Espinhos Vorpais — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Banquete (R)

Cho'Gath devora uma unidade adversária, causando dano verdadeiro a campeões, monstros da selva e tropas. Em caso de eliminação, a habilidade concede ao Terror do Vazio um acúmulo, que aumenta o tamanho e a vida da criatura. No entanto, seis é o número máximo de acúmulos adquiridos por abate de tropas e monstros não épicos da jungle.

6 de 11 A ultimate de Cho'Gath faz com que ele aumente de tamanho e receba mais vida — Foto: Reprodução/Marcelo Villela A ultimate de Cho'Gath faz com que ele aumente de tamanho e receba mais vida — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Ordem das habilidades

A ordem de habilidades depende do estilo de jogo do usuário. Por exemplo: E+Q+W é a sequência mais comum, mas é possível optar por Q+E+W. No entanto, com o passar dos níveis, o recomendado é focar Espinhos Vorpais (E), Ruptura (Q), por último, Grito Selvagem (W). Veja a tabela abaixo:

Ordem de habilidades | Cho'Gath 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ruptura Q Q Q Q Q Grito Selvagem W W W W W Espinhos Vorpais E E E E E Banquete R R R

Runas e Feitiços

Até o momento, Aperto dos Mortos-Vivos é a principal escolha de runa para o Terror do Vazio. Em relação aos Feitiços de Invocador, a combinação mais utilizada pelos jogadores é Flash e Teleporte. Vale lembrar que, dependendo da situação da partida ou do adversário de rota, é válido realizar alterações nas runas e nos feitiços.

Aperto dos Mortos-Vivos

Aperto dos Mortos-Vivos é, atualmente, a runa mais escolhida para o campeão. Seu efeito, quando combinado com a passiva de Cho'Gath, oferece bastante sustento durante a fase de rotas, permitindo que o campeão fique vivo por mais tempo durante as batalhas. Na árvore de habilidades primária, se utiliza "Demolir", "Condicionamento" e "Crescimento Excessivo". Já na secundária, as escolhas são "Lenda: tenacidade" e "Triunfo".

7 de 11 Aperto dos Mortos-Vivos é uma runa que combina com a passiva de Cho'Gath — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Aperto dos Mortos-Vivos é uma runa que combina com a passiva de Cho'Gath — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Exemplos de builds

Atualmente, o item Mítico mais escolhido para o campeão é o Coração de Aço. Artefatos como Égide de Fogo Solar e Armadura de Espinhos também aparecem com frequência nas builds do campeão. Com eles, o Terror do Vazio ganha armadura, vida e aplica ainda mais dano com seus ataques básicos. Em relação às botas, as escolhas variam entre Botas Galvanizadas de Aço e Passos de Mercúrio, sendo a primeira a principal opção.

Não esqueça que, dependendo do seu adversário de rota e das necessidades da equipe durante a partida, é importante realizar mudanças na sua build. Assim, os objetivos serão atingidos com facilidade. Veja, a seguir, exemplos de builds para o Cho'Gath:

Início

8 de 11 Exemplos de itens iniciais para o Cho'Gath — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Exemplos de itens iniciais para o Cho'Gath — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Itens Míticos e essenciais

9 de 11 Exemplos de itens Míticos e essenciais para o Cho'Gath — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Exemplos de itens Míticos e essenciais para o Cho'Gath — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Exemplo de build final e itens situacionais

10 de 11 Exemplo de build final e itens situacionais para o Cho'Gath — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Exemplo de build final e itens situacionais para o Cho'Gath — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Dicas

Ao utilizar a Ruptura (Q), tente prever a movimentação do adversário ao invés de usar a habilidade no local onde ele está no momento;

Espere o oponente ficar marcado para então utilizar o Banquete (R);

Tenha cuidado ao utilizar a Ruptura (Q) ou o Grito Selvagem (W), pois o adversário pode aproveitar o tempo de recarga das habilidades para atacá-lo;

Cho'Gath tem muito sustento graças à sua passiva, então você consegue permanecer na rota por mais tempo que o adversário;

Durante as trocas, não esqueça de ativar os Espinhos Vorpais (E);

Counters

Vayne: apesar de não aparecer com frequência na rota do topo, Vayne é uma campeã que oferece perigo ao Cho'Gath durante o jogo. A campeã, além de incomodar com os ataques à distância, é capaz de eliminar tanques com facilidade;

apesar de não aparecer com frequência na rota do topo, Vayne é uma campeã que oferece perigo ao Cho'Gath durante o jogo. A campeã, além de incomodar com os ataques à distância, é capaz de eliminar tanques com facilidade; Fiora: assim como a Vayne, Fiora possui uma mobilidade elevada e aplica dano verdadeiro com base na vida máxima do alvo. Por essa razão, ela também consegue vencer adversários com bastante vida, como o Terror do Vazio;

assim como a Vayne, Fiora possui uma mobilidade elevada e aplica dano verdadeiro com base na vida máxima do alvo. Por essa razão, ela também consegue vencer adversários com bastante vida, como o Terror do Vazio; Olaf: além de aplicar muito dano, Olaf se torna imparável com o seu Ragnarok (R), impedindo que seja afetado pela Ruptura (Q) do Cho'Gath, por exemplo. Sem outros meios de defesa, o Terror do Vazio se torna um alvo fácil para o Berserker.