War online está disponível para celulares Android , iOS ( iPhone ) e para PC através dos navegadores Chrome e Firefox . O game mantém toda a estrutura básica já conhecida, incluindo suas regras intactas. É possível jogar contra o computador ou online contra amigos. As partidas podem ser tão intensas quanto as do “mundo real”. Confira como jogar War online e veja dicas para se dar bem nesta nova edição do clássico.

1 de 9 Clássico de estratégia em jogos de tabuleiro ganha versão online — Foto: Divulgação/Amazon Clássico de estratégia em jogos de tabuleiro ganha versão online — Foto: Divulgação/Amazon

Quais jogos de tabuleiro merecem versões para tablets? Opine no Fórum TechTudo!



War online: dois modos de jogo

O War online tem dois modos de jogo, que mais ou menos se autoexplicam. Modo local é para jogar contra a inteligência artificial, o computador, em até seis participantes na mesa. Modo online te leva para jogar em rede, seja contra amigos ou contra desconhecidos via Internet – mais sobre esses modos adiante.

2 de 9 Escolha o melhor modo de jogo para você em War online — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Escolha o melhor modo de jogo para você em War online — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Selecionar exércitos

Assim que começar uma partida, seja online ou offline, é preciso escolher seu exército. Não é permitido mudar o nome, apenas definir a cor das peças. Clique no botão Jogador para saber com quem você vai jogar e ative quantos adversários quiser, clicando no botão CPU – até cinco são permitidos.

3 de 9 É possível jogar War contra até cinco oponentes — Foto: Reprodução/Felipe Vinha É possível jogar War contra até cinco oponentes — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Contagem de territórios

War online continua com sua fórmula básica na versão digital: domínio de territórios. No início do game, eles são sorteados e as peças ficam posicionadas em cada país ou região de um país. Identifique seus domínios pela cor selecionada pelo exército. No exemplo, o TechTudo é representado pela cor amarela.



4 de 9 Distribuição inicial de territórios em War online — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Distribuição inicial de territórios em War online — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Fortalecer

Na primeira rodada de cada turno é necessário fortalecer: isto é, colocar mais exércitos no tabuleiro. O jogador deve selecionar qual território vai receber reforços, modificando o valor na barra inferior para adicioná-los, com um limite em cada turno.

5 de 9 Fortalecer é um dos segredos de War — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Fortalecer é um dos segredos de War — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Objetivos

Como em toda partida de War, há um objetivo, e quem completá-lo primeiro vence o jogo. Neste exemplo, a tarefa era eliminar todo o exército preto, com uma regra extra no caso de ele ter sido eliminado por outro jogador ou ter o controle sobre ele. O foco total é no objetivo.

6 de 9 Os objetivos são o foco de War — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Os objetivos são o foco de War — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Ataque em War online

É preciso atacar outros exércitos, mesmo os que não fazem parte do seu objetivo, para avançar pelo mapa. Realizá-lo é bem simples: basta selecionar o território alvo e definir o ataque. Os dados de ataque e defesa vão rolar e quem conseguir o melhor resultado sai vitorioso. Se o atacante for o vencedor, ele domina aquele território.

7 de 9 É preciso atacar para avançar — Foto: Reprodução/Felipe Vinha É preciso atacar para avançar — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Movimento

Após o ataque, é preciso mover um número de exércitos para o território livre e dominar aquele país. Escolha com sabedoria este número, já que, ao mesmo tempo, é preciso sempre transferir um bom número de soldados e não deixar o seu território anterior desprotegido.



8 de 9 Selecione com sabedoria quantos exércitos mover — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Selecione com sabedoria quantos exércitos mover — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Modo online

O modo online funciona da mesma forma que o offline, com as mesmas regras descritas acima. Porém, para jogar, é necessário ter uma conta Grow cadastrada e realizar o login. O cadastro é rápido e pode ser feito dentro do próprio game.



9 de 9 Modo online de War exige cadastro — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Modo online de War exige cadastro — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Veja também: Jogo de corrida no Instagram: veja como usar o filtro