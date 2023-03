Como ler QR Code no celular Android e habilitar a câmera para escanear

Ler QR Code no celular é uma tarefa simples. Mesmo estando em toda parte, em restaurantes para acessar o cardápio ou em anúncios nos pontos de ônibus para dar informações adicionais ou links diretos à aplicações, muitos usuários ainda têm dúvida de como escanear QR Code no celular Android . Atualmente, a maioria dos smartphones já permite que os usuários façam a leitura desses códigos nativamente, sem precisar de apps de terceiros.

Neste tutorial, o TechTudo ensina como ler QR Code no celular de forma nativa e também de um modo alternativo via app Barcode Scanner, um dos mais famosos leitores e scanners de códigos QR. Gratuito e em português, o aplicativo usa a câmera do seu smartphone ou tablet para ler os códigos, possui integração com o navegador, além de salvá-los para futuras consultas ou compartilhamentos.

1 de 4 QR Code significa "Quick Response" ou "resposta rápida" e está presente em vários apps — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo QR Code significa "Quick Response" ou "resposta rápida" e está presente em vários apps — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Celular não consegue ler QR Code: o que fazer? Veja no Fórum do TechTudo!

1. Lendo QR Code no celular Android com a câmera nativa

Passo 1. Abra a câmera do seu celular, aponte para o QR Code e aguarde pela leitura. Em poucos segundos, um ícone com o link contido no código será exibido na tela. Você terá a opção de abrir no navegador ou então copiá-lo;

2 de 4 Recurso de ler QR Code no Android está presente nativamente na câmera de muitos celulares — Foto: Reprodução/Alberto Rocha Recurso de ler QR Code no Android está presente nativamente na câmera de muitos celulares — Foto: Reprodução/Alberto Rocha

Passo 2. Caso seu smartphone não consiga ler o QR Code, possivelmente o recurso está desativado. Para solucionar o problema, toque no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da tela e ative a função de “Ler códigos QR”.

2. Como ler o QR Code no celular Android via aplicativo

Passo 1. Baixe o Barcode Scanner em seu tablet ou smartphone Android. Para isso, clique em "Instalar" e aguarde o download na Google Play Store. No final, abra o app e aceite as permissões;

3 de 4 Barcode Scanner é um app para ler QR code no celular Android — Foto: Reprodução/Alberto Rocha Barcode Scanner é um app para ler QR code no celular Android — Foto: Reprodução/Alberto Rocha

Passo 2. Ao iniciar o o Barcode Scanner, ele automaticamente ativa a câmera. Tudo o que você precisa fazer é centralizar o código no meio da tela. Uma vez lido, o app oferece várias opções no canto inferior. No caso de links, é comum ele dar como opções como abrir a página pelo navegador ou compartilhar o link via e-mail ou SMS com outras pessoas;

4 de 4 Barcode Scanner permite ler QR code no celular Android de forma rápida — Foto: Reprodução/Alberto Rocha Barcode Scanner permite ler QR code no celular Android de forma rápida — Foto: Reprodução/Alberto Rocha

Passo 3. Para mais opções de compartilhamento, basta clicar no ícone "Compartilhar", no canto superior direito da tela. Outro interessante detalhe é o botão "Histórico", também no canto superior direito. Ao clicar ali, é possível visualizar todos os códigos que você já leu com o telefone, ordenado dos mais recentes aos mais antigos.

Pronto! Agora que você já sabe como ler códigos QR, tente fazer uma leitura com o código no início desta página.

Veja também: assista ao vídeo a seguir com uma lista com práticas do que você nunca deve fazer com o celular