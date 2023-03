O Amazon Kindle é um dispositivo e-reader que permite que os usuários acessem uma ampla variedade de livros e revistas digitais. Para quem é assinante do Prime Reading ou do Kindle Unlimited estão disponíveis opções de títulos com acesso ilimitado, para ler quando quiser. Revistas nacionais, como a Veja — de notícias —, ViajeMais e a Superinteressante — sobre ciência — estão presentes no catálogo. Também é possível comprar revistas individuais pelo Kindle.

O Prime Reading é uma das vantagens disponíveis para os assinantes do Amazon Prime, que custa R$ 14,90. Ele está incluso na mesma mensalidade — dessa forma o usuário pode tanto aproveitar as ofertas de frete grátis quanto ter acesso ao acervo de leitura da Amazon. É possível contratar diretamente pelo Kindle: para isso, basta clicar na opção de "Loja " e abrir o "Prime Reading" na tela inicial do dispositivo. O serviço ainda oferece um mês grátis para testes.

Já o Kindle Unlimited é um serviço à parte, indicado para leitores mais assíduos. Ele oferece um catálogo maior — chegando a mais de um milhão de títulos. E pode ser assinado independentemente pelo preço de R$ 19,90 ao mês.

2 de 8 Como ler revistas no Kindle — Foto: Barbara Mannara/TechTudo Como ler revistas no Kindle — Foto: Barbara Mannara/TechTudo

Como encontrar revistas no Kindle

A forma mais prática de encontrar revistas no Kindle é utilizando a barra de pesquisas, indicada por uma lupa no topo da tela. Busque pela palavra-chave "Revistas" para exibir todas as opções disponíveis.

Caso esteja com algum título em mente, também é possível utilizá-lo como palavra de busca — por exemplo, "Revista Superinteressante". O item de "Filtrar" ajuda a exibir apenas resultados compatíveis com "Prime Reading" ou "Kindle Unlimited".

3 de 8 Pesquise por revistas no Kindle e filtre pelo Kindle Unlimited ou Prime Reading — Foto: Barbara Mannara/TechTudo Pesquise por revistas no Kindle e filtre pelo Kindle Unlimited ou Prime Reading — Foto: Barbara Mannara/TechTudo

Estão disponíveis revistas digitais com temática de viagens, notícias, curiosidades, ciência, fotografia, casa, culinária e muito mais.

Ao selecionar o item que deseja, o Kindle vai oferecer opções para "Ler de Graça" (com assinatura Amazon), "Ler Agora" (caso já tenha a conta registrada) ou de comprar o item individual. O preço de cada revista é exibido na mesma tela. Para qualquer transação financeira é necessário ter um cartão de crédito cadastrado na conta Amazon.

Como ler revista no Kindle

Ao selecionar a compra do item ou leitura por assinatura, a revista será baixada no seu Kindle. Esse processo pode levar alguns minutos, dependendo da velocidade da internet. Ao finalizar, a revista digital será exibida em tela cheia no dispositivo.

A interação é bem intuitiva: para passar as páginas, basta arrastar o dedo na tela para o lado, como se estivesse folheando uma revista física.

4 de 8 Folheie como se estivesse lendo uma revista física — Foto: Barbara Mannara/TechTudo Folheie como se estivesse lendo uma revista física — Foto: Barbara Mannara/TechTudo

Dando um toque na base da tela (ou arrastando ela de baixo para cima) é exibido um menu de acesso rápido. Ele permite arrastar — para a direita ou esquerda — um medidor que avança entre os capítulos de forma mais eficiente. Ele funciona bem caso esteja buscando uma informação no final da revista e não queira passar página por página manualmente.

5 de 8 Ferramenta permite avançar entre capítulos de forma rápido ao ler uma revista no Kindle — Foto: Barbara Mannara/TechTudo Ferramenta permite avançar entre capítulos de forma rápido ao ler uma revista no Kindle — Foto: Barbara Mannara/TechTudo

Com um toque no topo da tela, o Kindle exibe a barra de ferramentas. Nela estão presentes alguns itens interessantes. Primeiro, o "Ir Para" que abre o sumário da revista, indicando todas as separações internas — que também serve para um acesso mais rápido ao conteúdo.

6 de 8 Menu permite personalizar navegação na revista pelo Kindle — Foto: Barbara Mannara/TechTudo Menu permite personalizar navegação na revista pelo Kindle — Foto: Barbara Mannara/TechTudo

Em segundo, o menu de "Exibição de página" ajuda a deixar a leitura personalizada. Isso porque é possível ativar — ou desligar — recursos visuais como animações, ajuste à tela ou alternar o padrão para vertical (padrão) ou horizontal (para quem deseja ler com o Kindle "deitado"). Já a "Tag", indicada no topo direito, permite marcar as páginas favoritas para acesso rápido posteriormente.

7 de 8 Favorite páginas para encontrar rapidamente na revista mais tarde pelo Kindle — Foto: Barbara Mannara/TechTudo Favorite páginas para encontrar rapidamente na revista mais tarde pelo Kindle — Foto: Barbara Mannara/TechTudo

Todas as revistas baixadas podem ser encontradas na sua "Biblioteca". Para isso, toque no botão de "Página inicial" do Kindle. Nessa categoria, o usuário verá uma lista de todos os documentos armazenados no seu dispositivo, incluindo revistas e livros. Quando terminar ou pausar a leitura da revista, é possível retornar ao menu principal ou simplesmente colocar o Kindle em modo de suspensão para continuar mais tarde.

Revistas digitais

A pesquisa pelo termo “revista” no Kindle retorna mais de 10 mil resultados. Estão disponíveis edições recentes (do próprio mês) ou as mais antigas, caso procure um conteúdo específico. Por lá, é possível ler Veja, Fotografe Melhor, Viaje Mais, Superinteressante, Recreio, Veja Saúde e Revista FALP (Federação dos Advogados de Língua Portuguesa).

8 de 8 Estão disponíveis milhares de edições de revistas digitais no Kindle — Foto: Barbara Mannara/TechTudo Estão disponíveis milhares de edições de revistas digitais no Kindle — Foto: Barbara Mannara/TechTudo

Ainda tem Aventuras na História, Você RH, Máxima Receitas, CartaCapital, Terror Box, Suprassuma, Quatro Rodas, Playstation, Bíblia Sagrada, Você S/A, Cosmovisão Cristã, Internacional de Espiritismo, VOZ, Revista dos Vegetarianos, Claudia, Natureza, A Taverna, Patrulha Canina, CULT e Mundo dos Super-Heróis.

Com informações da Amazon

Produto desta matéria | TechTudo MAIS LEVE Kindle (11ª geração) R$ 499 IR À LOJA

Todas as ofertas de Kindle (11ª geração) × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MAIS LEVE Kindle (11ª geração) R$ 499 IR À LOJA