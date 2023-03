Como limpar cookies do navegador? Aprenda passo a passo nos browsers

É possível apagar cookies de maneira rápida, independentemente de qual seja o seu navegador. Esses "biscoitos" são arquivos criados a partir dos dados de sites visitados, que salvam informações e facilitam o login em certas plataformas. Os e-commerces, por exemplo, costumam utilizar os cookies para melhorar a experiência online do usuário, oferecendo o que ele procura com base em seu comportamento na Internet. Entretanto, esses dados podem diminuir a privacidade online dos internautas e até atrapalhar o desempenho de sites — por isso, de vez em quando, é importante fazer a limpeza nos cookies do seu navegador. Veja, a seguir, como apagar cookies no Chrome, Firefox, Safari, Edge e Opera.