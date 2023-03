Mudar o idioma do WhatsApp é um procedimento bastante simples de ser feito pelo celular. O mensageiro está disponível em dezenas de idiomas no Android e iPhone (iOS), sempre acompanhando a língua utilizada no sistema do dispositivo de cada usuário. Assim, para alterar o idioma do aplicativo, é necessário mudá-lo diretamente nas configurações do smartphone. Apesar disso, em alguns países, é possível fazer essa mudança diretamente pelos ajustes do app. Confira, a seguir, como mudar o idioma do WhatsApp no Android e no iPhone.