Como pedir reembolso na Google Play Store

É possível solicitar reembolso de compras feitas na loja do Google com facilidade. O recurso pode ajudar os usuários que tenham feito pedidos acidentalmente ou até mesmo se arrependido de adquirir um item (app, game, livro ou filme). O processo de reembolso pode ser feito através do próprio aplicativo da Google Play Store. Mas é importante atentar-se aos prazos: o pedido deve ser realizado até 48 horas após a compra de um app ou de um item nele; no caso de livros, filmes ou outros conteúdos, a solicitação deve ser feita após 48 horas da compra.