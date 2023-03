Como pedir Uber para outra pessoa de forma nativa no app

Pedir uma viagem para outra pessoa no Uber é fácil com o recurso “U-Convidado”. A função estava em teste piloto em sete cidades brasileiras e ficou disponível na última quarta-feira (1º) para todo o país. Disponível no Android e no iPhone (iOS), para usá-la, é preciso inserir o nome e telefone do convidado. Essa informação será mostrada para o motorista, e dados como placa do veículo e nome do motorista chegarão ao convidado por SMS. É válido reforçar que, para pagamento em dinheiro, quem paga é a pessoa que vai embarcar. Já no cartão, quem paga é o titular da conta. Veja agora como pedir corrida para outra pessoa no Uber.