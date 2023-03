Como personalizar tela de bloqueio do Samsung Galaxy

É possível ter uma tela de bloqueio dinâmica personalizada no Samsung Galaxy para deixá-la de acordo com seus gostos pessoais. Além de escolher uma única imagem, também é possível intercalar até 15 fotos (ou cinco categorias diferentes, pré-estabelecidas pelo smartphone), dando uma sensação de dinamismo toda vez que o telefone for acessado. Modelos mais recentes da fabricante, equipados com o Android 13 , ainda permitem o ajuste da paleta de cores graças à presença do Material You, recurso lançado com o Android 12 , em 2021.

O TechTudo preparou um tutorial de como personalizar o seu aparelho, usando o Galaxy S23 Ultra para os testes. Vale ressaltar que, em modelos mais antigos da marca ou de outras fabricantes, os caminhos podem ser diferentes e alguns recursos podem não estar disponíveis. Veja como personalizar sua tela de bloqueio do Samsung Galaxy.

Como escolher a imagem da tela de bloqueio

Para escolher a imagem que ficará na tela de bloqueio do celular, é preciso primeiro desbloquear o aparelho. Em seguida, ao tocar e segurar por poucos segundos a tela de bloqueio, a opção de Papéis de parede aparecerá no canto superior esquerdo da tela. Toque nela para acessar o painel com as opções.

A primeira opção que deve aparecer são papéis de parede de vídeo criados pela própria Samsung. Também é possível escolher seus próprios vídeos (da galeria) para visualizar com o celular bloqueado. Ao decidir por uma foto ou vídeo, basta selecioná-la. O celular retornará para a tela inicial de escolha (antes de acessar o menu Papéis de parede), então, basta tocar em Concluído, no canto superior direito da tela.

Como escolher várias imagens que ficam se intercalando

O procedimento para colocar uma tela de bloqueio dinâmica é bem semelhante ao de imagem única. Ao acessar o menu Papéis de parede, basta escolher entre fotos e vídeos da galeria, descer a barra de rolagem e optar por modelos pré-selecionados pela Samsung ou até mesmo acessar a loja de wallpapers do telefone e comprar aquele que mais se encaixe com sua personalidade. Durante a personalização, o usuário pode escolher até 15 imagens, sendo fotos e/ou vídeos para que o celular alterne a cada acesso.

A tela de bloqueio dinâmica, com papéis de parede escolhidos previamente pela sul-coreana, fica em Serviços de papel de parede. Ao acessar o menu, dez categorias de imagens estarão à disposição, entre elas, gatos, cachorros, arte, sobremesas, paisagens, plantas e mais.

O pacote escolhido precisa ser baixado para o celular, o que obriga o usuário a ter uma conexão de Internet no momento da escolha. Novas imagens estão disponíveis a cada duas semanas e é possível escolher até cinco categorias, que se intercalam a cada novo acesso.

Como acessar a paleta de cores e personalizá-la

Para quem tem uma veia mais artística e acredita que apenas trocar a foto não é suficiente para deixar o celular no próprio estilo, alguns smartphones mais recentes da Samsung dão a opção de mudar a paleta de cores. Os celulares precisam estar atualizados com, pelo menos, o Android 12, versão do SO do Google que passou a oferecer o recurso Material You.

Desbloqueie a tela do celular e acesse a tela inicial. Toque na tela por alguns segundos até aparecer um menu na parte inferior do celular com as opções de Papel de Parede e Estilo, Temas (que leva a lojinha de wallpapers da Samsung), Widgets e Configurações. Toque em Papel de parede e estilo. Um novo menu se abrirá permitindo a escolha não apenas da imagem na tela de bloqueio como também na da tela inicial.

Logo abaixo das imagens escolhidas pelo usuário está a opção de Paleta de Cores. É possível manter a versão tradicional ou ativar a Paleta de cores, escolhendo para os ícones do celular uma cartela de cores que combina com o papel de parede ou apenas um duo de cores mais básicas. As opções são fornecidas pelo próprio aparelho, de acordo com a presença mais forte de cores das imagens. Ao escolher a paleta desejada, basta tocar em Aplicar e o telefone estará personalizado.

