Como procurar por conversas no WhatsApp usando datas específicas

Passo 1. Abra uma conversa e toque no nome do contato ou do grupo. Depois, vá em “Pesquisar”;

Passo 2. Com a ferramenta de pesquisa aberta, toque no ícone de calendário, no canto direito no topo do teclado. Então, selecione a data desejada e vá em “Ir para a data”;