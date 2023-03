Rastrear encomendas pelo Gmail é possível no aplicativo disponível para Android e iPhone ( iOS ). Lançada no início de fevereiro de 2023, a novidade permite acompanhar as suas encomendas de maneira fácil - isto é, quando tiverem o código de rastreamento dentro do corpo do e-mail. A função está disponível para as principais transportadoras e deixa visível informações como data e status de entrega diretamente na caixa de entrada. Confira, nas próximas linhas, como rastrear encomendas pelo Gmail.

1 de 4 Como rastrear compras pelo Gmail — Foto: Getty Images Como rastrear compras pelo Gmail — Foto: Getty Images

O que preciso saber sobre o recurso de rastreamento do Gmail?

Tempo estimado: 1 a 2 minutos.

A nova função de de rastreamento do Gmail está sendo liberada aos poucos para os usuários. Para utiliza-la, é necessário que o usuário tenha conta no app de e-mail e que ele esteja atualizado com a versão mais recente disponibilizada pela loja virtual. Além disso, a opção só estará disponível caso o código de rastreamento se encontre dentro do corpo do e-mail e a configuração para atualizações do rastreamento de pacotes esteja ativada.

Como rastrear compras pelo Gmail

Passo 1. Primeiro, abra o aplicativo do Gmail no celular. Em seguida, toque nas três linhas localizadas na aba superior e, no menu, siga até “Configurações";

2 de 4 Acesso às configurações do aplicativo do Gmail — Foto: Reprodução/Gisele Souza Acesso às configurações do aplicativo do Gmail — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 2. Nas configurações, escolha uma conta de e-mail cadastrada. Ainda nos dois sistemas operacionais, role a tela para baixo e procure a opção “Rastreamento de pacotes”;

3 de 4 Ativação da ação de rastreio de pacotes no app do Gmail — Foto: Reprodução/Gisele Souza Ativação da ação de rastreio de pacotes no app do Gmail — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 3. Ao ativar a funcionalidade, o Google compartilhará as atualizações do status de rastreamento no próprio e-mail de compra do produto.

4 de 4 Informações de atualização na entrega disponibilizadas pelo aplicativo do Gmail — Foto: Reprodução/Gisele Souza Informações de atualização na entrega disponibilizadas pelo aplicativo do Gmail — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Com informações de Google

