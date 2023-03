Como rastrear um iPhone desligado, roubado ou perdido pelo iCloud

Rastrear um iPhone desligado, roubado ou perdido pode ser uma tarefa possível com a ajuda do iCloud. Para tentar inibir problemas, o iOS da Apple conta com um serviço de localização que permite achar um iPhone desligado ou perdido. Dessa forma, o usuário poderá saber o ponto exato em que o celular está ou foi visto pela última vez, e habilitar o "Modo Perdido", que exibe uma mensagem com o contato do dono do aparelho na tela de bloqueio do smartphone.